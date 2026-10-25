Kimi Antonelli conquista la pole ad Austin e sogna il titolo mondiale

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Il GP di Austin si accende con una pole position mozzafiato di Kimi Antonelli. Il ventenne pilota della Mercedes ha conquistato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, piazzandosi davanti a tutti e lanciando un chiaro messaggio ai suoi avversari: vuole vincere il titolo mondiale di Formula 1. La gara si preannuncia emozionante, con il giovane talento italiano che potrebbe già laurearsi campione nella notte italiana di domenica, complici una serie di combinazioni favorevoli nei piazzamenti degli avversari.

Antonelli impeccabile nelle qualifiche

Per tutto il weekend, Antonelli ha mostrato una costanza impressionante, chiudendo sempre tra i primi quattro. Nelle qualifiche, però, ha tirato fuori la zampata vincente, assicurandosi la partenza al palo. Il pilota emiliano, nato a Bologna, ha dimostrato sangue freddo e maturità nonostante la giovane età, gestendo la pressione di un appuntamento cruciale per la sua stagione. Alle sue spalle si schiera Max Verstappen con la Red Bull, deciso a dare battaglia in gara. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton si piazzano rispettivamente quarto e quinto, mentre George Russell, compagno di squadra di Antonelli in Mercedes, è settimo.

La situazione in classifica mondiale

Alla vigilia della gara texana, Kimi Antonelli guida la classifica con 340 punti, seguito da George Russell a 238 e Lewis Hamilton a 229. Per avere la certezza matematica del titolo dopo Austin, ad Antonelli basterebbe avere 125 punti di vantaggio su Russell. Tuttavia, il giovane pilota non sembra voler fare calcoli: "Abbiamo fatto la pole e ora cercheremo di vincere. Ma Max è stato molto veloce e non sarà semplice. Cercherò di partire bene", ha dichiarato subito dopo le qualifiche. Il suo obiettivo è chiaro: vincere in pista, tagliando per primo il traguardo, e lasciare agli appassionati di statistica il compito di fare i conti.

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Le incognite del calendario

Il mondiale di Formula 1 è ancora avvolto dall'incertezza a causa delle guerre in corso. Dopo Austin, si dovrebbe correre regolarmente in Qatar e ad Abu Dhabi, ma se le due tappe in Medioriente dovessero essere cancellate e venisse confermato un unico recupero ad Imola, ad Antonelli basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di due punti in Texas per laurearsi campione. Calcoli che, però, al momento non è possibile fare con certezza. Kimi, dal canto suo, preferisce concentrarsi sulla pista e sulle prossime gare, senza farsi distrarre da ipotesi e scenari.

Un titolo che manca all'Italia da 73 anni

In Italia si fanno i conti e si spera in un risultato storico: è dal 1953 che un pilota italiano non vince il Mondiale di Formula 1. L'ultimo fu Alberto Ascari. Ora, con Kimi Antonelli, il Bel Paese sogna di riportare il titolo iridato a casa dopo oltre settant'anni. Il giovane talento emiliano ha tutte le carte in regola per riuscirci, ma la strada è ancora lunga e piena di insidie. La gara di Austin sarà un banco di prova fondamentale per capire se il sogno può diventare realtà.

La partenza del GP degli Stati Uniti è prevista per le 21:00 ora italiana di domenica. Tutti gli occhi saranno puntati su Kimi Antonelli, pronto a scrivere una nuova pagina della storia della Formula 1.