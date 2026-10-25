Meteo Italia torna l’alta pressione dopo le ultime piogge ma resta il dubbio su Halloween

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Da lunedì 26 ottobre l’anticiclone favorirà giornate più stabili e temperature diurne in ripresa mentre domenica resteranno piogge residue al Sud e un clima fresco

Le previsioni meteo in Italia indicano un graduale miglioramento dopo il passaggio perturbato degli ultimi giorni. Domenica 25 ottobre conserverà caratteristiche autunnali, con venti di Maestrale, temperature in diminuzione e precipitazioni residue soprattutto su alcuni settori meridionali e lungo i confini alpini.

Da lunedì 26 ottobre l’espansione dell’anticiclone favorirà una fase prevalentemente asciutta, accompagnata da una ripresa delle temperature massime. Il miglioramento diventerà più evidente da martedì, anche se il ritorno dell’alta pressione non garantirà necessariamente cieli limpidi ovunque. meteo.it

Per Halloween e Ognissanti, invece, il possibile arrivo di aria più fredda resta una tendenza da confermare: non è ancora opportuno considerare acquisito un peggioramento generalizzato.

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Meteo domenica 25 ottobre ultime piogge e temperature in calo

La giornata di domenica 25 ottobre sarà caratterizzata da pressione in aumento, ma anche da nuvolosità irregolare e correnti settentrionali. Le schiarite si alterneranno ad annuvolamenti localmente compatti, mentre le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree ancora esposte alla circolazione instabile.

Il calo delle temperature e la ventilazione manterranno una sensazione di fresco anche durante il giorno.

Nord tra schiarite e neve sulle Alpi di confine

Al Nord Italia il tempo sarà in prevalenza asciutto sulle pianure, con aperture del cielo alternate a passaggi nuvolosi. Al mattino gli addensamenti potranno risultare più estesi sul Nordest.

Lungo i confini alpini resteranno possibili precipitazioni, con neve intorno ai 1500 metri nelle zone interessate dai fenomeni. Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 14 e 18 gradi, con differenze legate alla quota e alla presenza delle schiarite.

Centro e Sardegna con tempo stabile ma cielo variabile

Sulle regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno condizioni di stabilità, pur con nuvolosità irregolare. Non si prospetta quindi una giornata uniformemente soleggiata, ma le piogge saranno generalmente assenti.

I venti di Maestrale manterranno i mari mossi. Le massime si porteranno perlopiù tra 15 e 19 gradi, delineando un contesto termico pienamente autunnale.

Sud e Sicilia con piogge residue e Maestrale

Al Sud gli ultimi effetti della perturbazione si faranno sentire soprattutto nella prima parte della giornata. Saranno possibili piovaschi sulla Calabria tirrenica, sulla Sicilia settentrionale e localmente sul Salento.

Nel pomeriggio prevarrà una tendenza a condizioni più asciutte, anche se potranno persistere annuvolamenti consistenti. Il Tirreno risulterà molto mosso, mentre gli altri bacini saranno generalmente mossi.

Le temperature massime varieranno indicativamente dai 13 gradi di Potenza ai 20 gradi di Napoli e Palermo.

Focus Calabria migliorano le piogge ma il Tirreno resta mosso

Per la Calabria, domenica rappresenterà una giornata di transizione. I settori tirrenici saranno ancora esposti a precipitazioni irregolari, soprattutto al mattino, seguite da un progressivo miglioramento.

L’attenuazione delle piogge non coinciderà necessariamente con un immediato miglioramento delle condizioni marine: il Maestrale continuerà a sostenere il moto ondoso sul versante tirrenico. Anche nelle ore asciutte, il clima resterà fresco e ventilato.

Meteo lunedì 26 ottobre si rafforza l’anticiclone

Con l’inizio della settimana l’alta pressione guadagnerà spazio sul Mediterraneo, riducendo ulteriormente l’instabilità. Lunedì 26 ottobre sarà quindi prevalentemente asciutto, con cieli poco o parzialmente nuvolosi su molte regioni.

Al Nord le temperature minime resteranno piuttosto basse, soprattutto sulla Pianura Padana, mentre le massime saranno orientativamente comprese tra 15 e 19 gradi.

Al Centro e in Sardegna il tempo sarà stabile, con annuvolamenti alternati a schiarite. Le massime potranno raggiungere 21 o 22 gradi a Roma e Firenze, mentre resteranno più contenute nelle località interne e in quota.

Al Sud e in Sicilia il miglioramento sarà diffuso. Qualche debole pioggia potrà ancora interessare il litorale tirrenico siciliano, in particolare tra le province di Palermo e Messina. I valori massimi saranno indicativamente compresi tra 15 gradi a Potenza e 21 o 22 gradi a Napoli e Palermo.

La ventilazione tenderà ad attenuarsi, ma alcuni bacini conserveranno un moto ondoso significativo.

Da martedì 27 ottobre giornate più miti e mattine fresche

Da martedì 27 ottobre la fase anticiclonica dovrebbe consolidarsi, favorendo tempo generalmente stabile e un ulteriore recupero delle temperature diurne.

Nello scenario delineato, le massime potranno avvicinarsi ai 18 o 19 gradi al Nord, raggiungere 20 o 22 gradi al Centro e toccare localmente 23 o 24 gradi sulle Isole maggiori.

Il riscaldamento sarà meno evidente durante la notte. Con cieli sereni e vento debole, il terreno perderà più rapidamente il calore accumulato durante il giorno, favorendo mattinate fresche nelle pianure e nelle valli interne.

L’escursione termica, cioè la differenza tra temperatura minima e massima, potrà quindi risultare marcata. Le condizioni percepite nelle prime ore del mattino saranno diverse da quelle del pomeriggio.

Meteo Halloween e Ognissanti possibile cambiamento da confermare

L’evoluzione tra venerdì 30 ottobre, Halloween e domenica 1 novembre presenta ancora margini di incertezza.

Una delle ipotesi contempla un indebolimento dell’anticiclone e l’ingresso di correnti più fredde dall’Europa nordorientale, con un possibile calo termico e un aumento dell’instabilità. Restano però da definire la traiettoria dell’aria fredda, i tempi del cambiamento e le regioni eventualmente coinvolte dalle precipitazioni.

Per questo motivo, parlare già di un’irruzione fredda certa per Halloween sarebbe prematuro. La fase stabile di inizio settimana appare più delineata, mentre il tempo del fine settimana di Ognissanti richiederà ulteriori aggiornamenti.