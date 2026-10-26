Meteo ultima settimana di ottobre torna il sole ma il weekend resta incerto

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L’alta pressione favorisce giornate più stabili e temperature diurne in ripresa fino a venerdì 30 ottobre mentre per Halloween e Ognissanti resta possibile un cambiamento soprattutto al Sud

L’ultima settimana di ottobre si apre con il ritorno dell’anticiclone sull’Italia. Dopo la recente fase instabile, la pressione torna ad aumentare e favorisce condizioni generalmente asciutte, con schiarite sempre più ampie e un graduale recupero delle temperature massime.

Il miglioramento, tuttavia, non significa cielo sereno ovunque e per tutta la giornata. Nei primi giorni potranno insistere addensamenti sulle regioni meridionali, mentre nelle pianure del Nord saranno possibili foschie e nebbie mattutine. Le notti resteranno fresche, soprattutto in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro.

Lo scenario delineato per il periodo dal 26 al 30 ottobre è dunque prevalentemente stabile. Più incerta l’evoluzione successiva: tra Halloween e Ognissanti potrebbe affacciarsi aria più fredda da nordest, con possibili effetti soprattutto sulle regioni meridionali.

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Lunedì 26 ottobre migliora il tempo ma restano nubi e qualche piovasco

La settimana comincia con un progressivo consolidamento dell’alta pressione. Su gran parte del Paese le precipitazioni lasciano spazio a un tempo asciutto, anche se il cielo potrà presentarsi poco o irregolarmente nuvoloso.

Al Nord sono attese condizioni generalmente stabili, con alternanza tra sole e annuvolamenti senza fenomeni significativi. Le temperature del primo mattino rimangono piuttosto basse sulla Pianura Padana, mentre le massime previste nelle principali città si collocano indicativamente tra 15 e 19 gradi.

Al Centro e in Sardegna il miglioramento si accompagna a una nuvolosità variabile. Le schiarite saranno presenti, ma non necessariamente continue. I valori diurni risultano differenti tra le aree interne e quelle più miti, con circa 15 gradi a Campobasso e punte di 21 o 22 gradi a Roma e Firenze.

Al Sud e in Sicilia prevale un tempo asciutto, con maggiori addensamenti sull’isola. Qualche debole e breve pioggia potrà interessare il settore tirrenico siciliano, in particolare tra le province di Palermo e Messina. Le massime indicate variano dai 15 gradi di Potenza ai 21 o 22 gradi di Napoli e Palermo.

I venti soffiano prevalentemente dai quadranti settentrionali. Il moto ondoso resta più accentuato sullo Ionio e sul mare a ovest della Sardegna.

Martedì 27 ottobre più schiarite con vento ancora sostenuto al Sud

Martedì l’anticiclone estende la propria influenza sul Paese, favorendo una giornata in larga parte soleggiata.

Al Nord, le prime ore potranno essere accompagnate da nubi basse e locali foschie, soprattutto lungo il corso del Po. Qualche addensamento interesserà anche i settori alpini orientali, senza piogge di rilievo. Nel pomeriggio sono attese schiarite più ampie. Le massime previste raggiungono circa 17 gradi a Milano e 16 a Torino.

Al Centro e in Sardegna prevalgono condizioni stabili, con sole diffuso e qualche nube in prossimità dell’Appennino. A Roma e Firenze i valori massimi potranno arrivare intorno ai 21 gradi.

Al Sud, la mattinata presenta ancora annuvolamenti su Basilicata, Calabria e Sicilia, seguiti da una maggiore apertura del cielo nel corso della giornata. L’elemento più evidente rimane il vento settentrionale, localmente forte. Le temperature massime indicate sono di circa 21 gradi a Napoli e Palermo e 18 gradi a Bari.

Mercoledì 28 ottobre stabilità diffusa e mattinate fresche

Da mercoledì 28 ottobre il quadro meteorologico diventa più uniforme, con condizioni prevalentemente stabili e ampi spazi soleggiati. Qualche nube o velatura potrà attraversare il cielo senza compromettere il carattere generalmente asciutto della giornata.

L’attenzione si sposta soprattutto sulla differenza tra le temperature notturne e quelle pomeridiane. Il fresco sarà più evidente all’alba, mentre nelle ore centrali il sole renderà il clima più gradevole.

Nelle pianure settentrionali e, localmente, nelle valli del Centro potranno formarsi banchi di nebbia e foschie, capaci di ritardare la comparsa del sole.

Giovedì 29 e venerdì 30 ottobre temperature diurne in ripresa

La fase anticiclonica dovrebbe proseguire fino a venerdì 30 ottobre, mantenendo lontane le perturbazioni più organizzate.

Le temperature massime sono previste in graduale aumento, con valori indicativi di 17 o 19 gradi al Nord e 20 o 22 gradi al Centro Sud. Sulle Isole maggiori, nelle località più miti, potranno essere raggiunte punte di 23 o 24 gradi.

Il rialzo riguarda soprattutto le ore diurne. Durante la notte, il cielo poco nuvoloso favorisce la dispersione del calore accumulato dal terreno: per questo le mattinate potranno restare fredde anche dopo pomeriggi relativamente miti. Al Nord le minime potranno scendere sotto i 10 gradi.

Meteo Halloween e Ognissanti possibile svolta più fredda

Per sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre la previsione presenta ancora margini di incertezza. Tra gli scenari da seguire figura un’espansione dell’alta pressione verso l’Europa settentrionale, che potrebbe favorire la discesa di correnti più fredde da nordest verso il Mediterraneo.

Se questa configurazione trovasse conferma, l’Italia potrebbe registrare un calo delle temperature e una maggiore instabilità sulle regioni meridionali, soprattutto in prossimità dello Ionio.

Restano però da definire traiettoria e intensità dell’ingresso freddo, oltre alla distribuzione delle eventuali piogge. Parlare già di un peggioramento esteso a tutta l’Italia sarebbe prematuro: la tendenza per Halloween e Ognissanti richiede ulteriori aggiornamenti, soprattutto per chi sta organizzando spostamenti o attività all’aperto.