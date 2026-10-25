Crotone, maxi operazione interforze contro la 'ndrangheta: sanzioni per 27mila euro e un'attività chiusa

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Un'operazione interforze di ampia portata ha interessato la città di Crotone nell'ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus 'Ndrangheta. Su disposizione del Questore Renato Panvino, e in seguito alle decisioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Vice Prefetto Vicario Ester Libertini, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli mirati in esercizi commerciali e sulle principali arterie stradali.

Controlli igienico-sanitari e chiusura di un'attività

Durante l'operazione, personale della Polizia Amministrativa e della Capitaneria di Porto ha ispezionato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Nonostante i 9 dipendenti risultassero regolarmente assunti, i controlli hanno rilevato la presenza di animali infestanti (blatte) e un deposito alimentare non conforme nella stessa via. L'intervento dell'ASP di Crotone ha portato alla chiusura dell'attività e del deposito fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari, con sanzioni per complessivi 2.000 euro per mancato aggiornamento della SCIA e scarsa pulizia.

Sanzioni della Capitaneria di Porto e occupazione abusiva

La Capitaneria di Porto ha elevato sanzioni per mancata tracciabilità di 60 kg di prodotti ittici (2.000 euro) con sequestro della merce, e per presenza di alimenti scaduti (3.333 euro). La Squadra Amministrativa ha inoltre contestato l'occupazione abusiva di suolo pubblico per circa 20 mq, con una multa di 173 euro. Seguirà una segnalazione al Sindaco.

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Controlli della Polizia Stradale su attività commerciali

La Polizia Stradale ha effettuato tre controlli amministrativi: un'azienda di noleggio veicoli è stata sanzionata per SCIA irregolare (13.000 euro) con intimazione di chiusura; un'autorimessa per mancata esibizione del registro di carico e scarico (616 euro); un'attività di commercio online di veicoli per SCIA irregolare e omessa comunicazione del deposito (5.164 euro) e errata compilazione del registro (308 euro).

Occupazione di suolo pubblico e controlli stradali

La Polizia Locale ha contestato a un altro esercizio l'occupazione di parte del marciapiede con tavoli, sedie e fioriere, in difformità dalla concessione. Nel corso del servizio, le pattuglie di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno elevato 2 sanzioni al Codice della Strada, ritirato una patente e una carta di circolazione, e segnalato un soggetto al Prefetto per detenzione di 1 grammo di hashish per uso personale.

Bilancio complessivo dell'operazione

L'attività ha portato a controllare 407 persone (105 con precedenti), 211 veicoli e 5 esercizi commerciali, con 4 sanzioni al Codice della Strada, 1 segnalazione al Prefetto e 16 sanzioni amministrative per un valore di circa 27.000 euro. L'operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio che proseguirà per verificare il rispetto delle normative e la regolarità delle autorizzazioni, a tutela degli operatori economici onesti.