Thuram trascina l'Inter: le sue parole su simulazioni e rimonte

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Dopo la vittoria in rimonta dell'Inter contro la Fiorentina a San Siro, Marcus Thuram ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn, soffermandosi anche sulle decisioni arbitrali che lo hanno visto protagonista. L'attaccante francese ha commentato con una punta di ironia la sua tendenza a essere accusato di simulazione: "Strano perché ogni volta l'arbitro pensa che ho simulato, ho preso giallo a Bologna e hanno detto che era rigore. Oggi ancora, l'errore ci sta, io devo continuare a puntare l'avversario, poi fischieranno il rigore come è successo oggi".

La fiducia del gruppo e la rimonta

Thuram ha poi sottolineato la mentalità vincente della squadra, capace di credere nella rimonta fino alla fine: "C'è fiducia nella squadra che la partita si può vincere anche alla fine, l'abbiamo fatto, sappiamo di poter vincere sempre". L'attaccante ha anche scherzato sull'esultanza che ha ricordato quella del capitano Lautaro Martinez: "Esultanza alla Lautaro? Di solito è lui che segna nei minuti finali". Con il suo gol e il rigore procurato, Thuram si è confermato decisivo per i nerazzurri, trascinando la squadra verso un successo importante.

Le polemiche arbitrali e la determinazione

Le parole di Thuram mettono in luce una certa frustrazione per i giudizi degli arbitri, ma anche la sua determinazione a non cambiare stile di gioco. Nonostante le difficoltà, l'attaccante continua a puntare l'avversario, consapevole che prima o poi i rigori verranno fischiati. La sua prestazione contro la Fiorentina è la dimostrazione che la perseveranza paga, e l'Inter può contare su un giocatore in crescita costante.

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