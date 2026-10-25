Allegri e le frasi su Roma: la Procura Figc valuta possibili sanzioni

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La partita tra Napoli e Roma si è conclusa con un pareggio, ma a far discutere sono state le parole pronunciate da Massimiliano Allegri al termine dell'incontro. L'allenatore del Napoli, espulso dall'arbitro Colombo dopo il gol del pareggio giallorosso, avrebbe pronunciato frasi pesanti contro la Roma negli spogliatoi e in una saletta adiacente alla sala stampa. La Procura Federale della FIGC sta valutando la situazione e potrebbe aprire un procedimento disciplinare.

Le frasi incriminate

Secondo quanto riportato, Allegri avrebbe gridato: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro…", riferendosi alla Roma. La frase sarebbe stata udita prima del suo arrivo per l'intervista post-partita. L'allenatore ha negato di aver pronunciato tali parole, ma la Procura Figc ha ricevuto la segnalazione e domani invierà la relazione al giudice sportivo. Quest'ultimo dovrà decidere se squalificare Allegri per le frasi in campo e negli spogliatoi.

Il ruolo della Procura Federale

La Procura Federale, guidata da Chinè, potrebbe attendere la decisione del giudice sportivo prima di valutare l'apertura di un fascicolo. Se il giudice non dovesse affrontare la questione, sarà il procuratore stesso a decidere se avviare un procedimento nei confronti dell'allenatore del Napoli per le dichiarazioni contro la Roma. Il club giallorosso non ha gradito le parole di Allegri e potrebbe spingere per un intervento disciplinare.

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Possibili conseguenze

Se la Procura decidesse di aprire un fascicolo, Allegri rischierebbe una squalifica o un'ammenda. La vicenda è ancora in fase di valutazione e non è chiaro quale sarà l'esito. Certo è che le frasi dell'allenatore hanno acceso un dibattito sui rapporti di forza nel calcio italiano e sulla correttezza delle dichiarazioni pubbliche. Nei prossimi giorni si saprà se la Procura Figc interverrà ufficialmente o se lascerà al giudice sportivo la decisione finale.

Resta alta l'attenzione su una vicenda che potrebbe avere strascichi non solo disciplinari ma anche di immagine per il Napoli e per lo stesso Allegri, sempre molto schietto nelle sue esternazioni.