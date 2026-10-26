Torna il TEDxCatanzaro: al Cinema Teatro Comunale la nuova edizione sul tema “Legami”

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Giovedì 29 ottobre otto grandi speaker si alterneranno sul palco per esplorare le connessioni umane, culturali e sociali che plasmano la contemporaneità.

​Riflettere su ciò che ci unisce, sulle trame visibili e invisibili che intrecciano le storie individuali alla collettività. È questo il cuore di “Legami”, il tema attorno a cui ruoterà la nuova attesa edizione del TEDxCatanzaro, in programma giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 18:30, nella cornice del Cinema Teatro Comunale di Catanzaro.

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​Ispirandosi alla filosofia TED (Ideas Worth Spreading), l’evento proporrà una sequenza di interventi dinamici, idee innovative e testimonianze di alto profilo capaci di stimolare il dibattito culturale e sociale del territorio.

​A guidare il pubblico in questo viaggio interdisciplinare sarà un parterre di otto speaker d’eccezione provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dello spettacolo, della medicina e dell’impegno sociale. Sul palco del Teatro Comunale si alterneranno infatti il giornalista e conduttore televisivo Andrea Vianello, lo scrittore e saggista britannico Philip Hensher, l'attivista e divulgatrice Sarah Kamsu, gli attori Francesco Colella e Vinicio Marchioni, l'esperto di comunicazione social Marco Notaro, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, e la ginecologa e divulgatrice scientifica Monica Calcagni. Ognuno di loro porterà una prospettiva unica e originale sul concetto di “Legami”, offrendo spunti di riflessione che spaziano dalle relazioni umane alla memoria collettiva, fino alle sfide del mondo contemporaneo.

​Main partner sono BCC Banca Montepaone, Fenimprese Catanzaro e Premio Carlino d'Argento. Un contributo fondamentale per la riuscita dell'evento arriva inoltre dai partner: Mac Media, Indaco, Autoricambi Fratelli Cosentino, Mas Training, Città del Vento Circolo Acli ed Ethos.

In un’epoca caratterizzata da veloci trasformazioni e distanze digitali, la nuova edizione del TEDxCatanzaro invita il pubblico a ricucire i fili del dialogo. Un appuntamento speciale per chi crede che il futuro si costruisca attraverso la condivisione e la forza delle idee.

Per maggiori info: https://tedxcatanzaro.com/ticket/