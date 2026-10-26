Incidente mortale sulla statale 123 a Naro, quattro operai agricoli perdono la vita nello scontro con un Tir
Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Canicattì e l'intero territorio dell'Agrigentino. Quattro operai agricoli hanno perso la vita lungo la statale 123, nel tratto che attraversa il comune di Naro, in provincia di Agrigento. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando si sono scontrate violentemente con un Tir.
La dinamica dell'incidente
Secondo le prime ricostruzioni, i quattro uomini stavano raggiungendo i campi dove erano impiegati per la giornata lavorativa. L'impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo agli occupanti dell'auto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un sorpasso azzardato che potrebbe aver innescato la collisione frontale con il mezzo pesante.
Le vittime e la comunità colpita
Le vittime erano tutti operai agricoli residenti a Canicattì, impegnati quotidianamente nei campi della zona. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto famiglie e conoscenti. Il sindaco e le autorità locali hanno espresso cordoglio per la tragedia che ha spezzato quattro vite in un momento di ordinaria quotidianità.
La sicurezza sulle strade siciliane
L'ennesimo sinistro mortale riaccende il dibattito sulla sicurezza della rete viaria siciliana, in particolare sulle strade statali che collegano i centri agricoli della provincia di Agrigento. I rilievi sono affidati alle forze dell'ordine, che dovranno chiarire con precisione le cause e le responsabilità dell'accaduto.
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