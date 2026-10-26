Truffa al Compro Oro a Roma: Arrestato Uomo che si Spacciava per Carabiniere

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A Roma, i Carabinieri della Stazione Porta Portese hanno arrestato un uomo di 39 anni con l'accusa di aver tentato di truffare un compro oro, spacciandosi per un appartenente all'Arma dei Carabinieri. L'episodio si è verificato in via Oderisi da Gubbio, dove il personale militare è intervenuto in seguito a una segnalazione.

La dinamica della truffa

Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe cercato di farsi consegnare alcuni gioielli in oro dal dipendente dell'esercizio commerciale, sostenendo che fossero provento di un furto in abitazione. Per rendere credibile la sua copertura, avrebbe mostrato una placca contraffatta e si sarebbe qualificato come carabiniere. Il tentativo sarebbe stato preceduto da una telefonata di un complice, che avrebbe contattato il dipendente per preparare la consegna dei preziosi.

Le indagini e le accuse

Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere elementi anche su un altro tentativo di truffa, avvenuto nella stessa mattinata ai danni di un secondo compro oro in via Lamarmora. Anche in quel caso, l'uomo avrebbe cercato di ottenere i monili facendo leva sulla falsa qualifica di appartenente alle forze dell'ordine. Oltre al tentativo di truffa, l'uomo è indagato per l'utilizzo e il possesso di segni distintivi contraffatti, impiegati per accreditarsi indebitamente come carabiniere.

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Arresto e convalida

L'uomo è stato arrestato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la Casa circondariale di Regina Coeli, dove il suo arresto è stato convalidato. L'operazione rientra nell'ambito del contrasto ai reati contro il patrimonio e alla usurpazione di titoli e funzioni pubbliche.