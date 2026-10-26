Plasmaphobia – l’epidemia del suono torna sabato 14 Novembre 2026 al Voco Parma & congressi di Parma

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PlasmaPhobia Limited Edition – 14 novembre 2026

voco Parma & Congressi, Via Emilia Ovest 281/A, Parma.

Accesso esclusivamente su prenotazione: 340 723 1041



Ci sono nomi che appartengono alla storia della musica e altri che, oltre alla musica, appartengono alla memoria di chi li ha vissuti e PlasmaPhobia è uno di questi.



Un nome legato alla notte, alla techno progressive, alla house e a una generazione che negli anni ’90 ha trasformato il dancefloor in un luogo di appartenenza.



Nato nel 1995 nella scena di San Polo d’Enza, alla discoteca Ekatos e consolidatosi nell’autunno dello stesso anno all’Exodus di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, PlasmaPhobia ha rappresentato una realtà capace di richiamare persone da tutta Italia e, come ha raccontato Massimo Delsoldato in occasione del ritorno del progetto nel marzo scorso, di arrivare a coinvolgere oltre 5.000 persone in una sola notte.



Una generazione che si ritrovava davanti alla musica, agli artisti e a quella particolare energia che trasformava la notte in qualcosa di più di una semplice serata.



Sono passati più di trent’anni, ma quella storia continua a vivere nella memoria di chi quelle notti le ha vissute ed è proprio da quella memoria nasce un nuovo capitolo targato PlasmaPhobia.



Il primo appuntamento di PlasmaPhobia in questa nuova veste si è svolto lo scorso marzo con la Gold Edition, registrando il sold out e un riscontro molto positivo da parte del pubblico. I feedback che si sono susseguiti nei mesi successivi hanno confermato il successo della nuova formula e portato Massimo Delsoldato a dare vita a un secondo appuntamento: la Limited Edition di novembre 2026.

Il 14 novembre 2026 PlasmaPhobia torna al voco Parma & Congressi, trasformando la consueta idea di serata in un format pensato per essere vissuto dall’arrivo fino al giorno successivo.



La differenza si percepisce già dalla formula: il check-in è previsto dalle 15, mentre dalle 18 alle 21 inizierà il pre-party, con aperitivo e musica.



A seguire la cena a buffet e, dalle 23 alle 7, la notte entrerà nel vivo con il party fino al mattino quando la colazione europea sarà disponibile dalle 6 alle 10, mentre il check-out è previsto alle 14.



Una scansione dei tempi che racconta bene la filosofia di questo nuovo PlasmaPhobia: non soltanto una notte in cui andare a ballare, ma un modo diverso di tornare a condividere la musica e stare insieme.



Sono cambiate le vite, le abitudini e il modo di vivere la notte, ma non necessariamente la voglia di ritrovarsi e la nuova formula nasce proprio da questa consapevolezza, con una location elegante e una proposta pensata per un pubblico adulto che vuole tornare a vivere quella passione con maggiore comodità, senza rinunciare alla musica e alla voglia di stare insieme.



Anche le formule di partecipazione sono state costruite intorno a questa idea, infatti la Silver Edition comprende aperitivo con musica, un calice di Altemasi Trento Doc, cena a buffet, party e colazione mentre La Gold Edition aggiunge il pernottamento nell’hotel quattro stelle, permettendo di vivere l’intera notte senza dover pensare al rientro.



Per chi vuole condividere la serata con gli amici è invece disponibile il Tavolo Party, con tavolo riservato, una bottiglia di Altemasi Trento Doc ogni quattro persone, frutta di stagione e colazione.



Una formula che guarda soprattutto a un pubblico adulto, a chi ha vissuto la stagione della progressive, della techno e della house degli anni ’90 e oggi cerca un modo più confortevole e raccolto per tornare a vivere quella passione.



A riportare in consolle alcune delle sonorità e delle atmosfere che hanno segnato quella stagione ci saranno Ginger “Il Comandante”, Stefano Bratti, Gianni Parrini, Ricci Jr, DJ Panda, Francesco Zappalà, Alex Nocera, Lory Veet, Roberto Francesconi, Claudio Di Rocco, Giusy Consoli, Geo From Hell, Giacomo Cerini, la Izia, Mr Pich e Lord Andros insieme agli altri protagonisti annunciati per questa edizione.



La scelta di ripartire oggi, con una location diversa e una formula costruita intorno al pubblico, prova a riportare nel presente quello che per molti è stato molto più di una semplice serata: un modo di vivere la musica, incontrarsi e riconoscersi.



Anche l’accesso esclusivamente su prenotazione va nella stessa direzione, con una partecipazione pensata per mantenere un ambiente più sereno, adulto e confortevole.



Il 14 novembre, a Parma, PlasmaPhobia proverà così a mettere insieme due tempi diversi: quello della memoria, fatto di nomi, musica e notti che hanno lasciato un segno, e quello del presente, con una formula nuova che permette di tornare a vivere quella passione con ritmi e modalità differenti.



Non si tratta semplicemente di ricreare una notte degli anni ’90, ma di riportare nel presente ciò che quella notte aveva lasciato: la musica, gli incontri, le persone e quella sensazione difficile da spiegare che nasce quando una pista da ballo riesce ancora a far sentire tutti parte della stessa storia.



Enjoy Television ha seguito e ripreso più volte alcune delle spettacolari edizioni di PlasmaPhobia a Gualtieri nella prima metà degli anni 2000, documentando attraverso le proprie immagini una parte importante di quelle notti.



Oggi quel filo torna a unirsi: Enjoy Television, RIN Italia Network e Trend Discotec sono Media Partner ufficiali della Limited Edition del 14 novembre, pronti a raccontare questo nuovo capitolo di PlasmaPhobia attraverso immagini, musica, storie ed emozioni.



Perché alcune notti si possono raccontare, altre bisogna viverle.



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Info/prenotazioni: 340 723 1041