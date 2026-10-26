Gasperini risponde ad Allegri: la frase? Infelice, i numeri parlano chiaro

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Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha commentato con tono deciso le parole di Massimiliano Allegri, il quale, dopo la partita contro la Roma, aveva affermato che alla sua squadra 'gli hanno messo la Champions in tasca'. Il tecnico dell'Atalanta non ha nascosto il proprio disappunto, definendo l'affermazione 'infelice'.

La replica di Gasperini

'Io la frase non l'ho sentita, voi l'avete riportata e sicuramente sarà così. Ma ci sono numeri, testimonianze e dati delle nostre gare dello scorso anno. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. E' stato già detto tutto, non devo aggiungere altro'. Con queste parole Gasperini ha risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando come i risultati sul campo parlino da soli.

Il peso delle parole

La frase di Allegri, rilasciata dopo il match contro la Roma, aveva acceso le polemiche nel mondo del calcio. Il riferimento alla Champions League 'messa in tasca' all'Atalanta è stato interpretato come una critica velata al merito della qualificazione della squadra bergamasca. Gasperini, però, preferisce non alimentare ulteriori polemiche, ribadendo che i dati e le prestazioni sono la migliore risposta.

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Verso Cagliari

Nonostante le distrazioni mediatiche, l'allenatore dell'Atalanta è concentrato sulla prossima sfida di campionato contro il Cagliari. La squadra è pronta a scendere in campo per continuare il proprio percorso, forte dei numeri che ne attestano il valore. La risposta migliore, ancora una volta, arriverà dal rettangolo di gioco.