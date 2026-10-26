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Sinner al Six Kings Slam di Riad: la conferma arriva dai social

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Sinner al Six Kings Slam di Riad: la conferma arriva dai social
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Jannik Sinner tornerà in campo a fine dicembre per uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale: il Six Kings Slam di Riad. La notizia, anticipata da Supertennis, la tv della federazione italiana tennis, trova un ulteriore indizio nella storia pubblicata dallo stesso tennista sul proprio profilo Instagram, dove compare la carta del torneo con il suo volto e il suo nome.

Un finale di stagione ricco di impegni

Per il numero uno azzurro, il Six Kings Slam rappresenta un'occasione per chiudere l'anno con un evento di prestigio, che riunisce alcuni dei migliori tennisti del circuito in una cornice spettacolare. La partecipazione di Sinner aggiunge ulteriore richiamo a una manifestazione che punta a coniugare sport di alto livello e intrattenimento.

Il valore dell'esibizione saudita

Il torneo di Riad, che si svolge a fine dicembre, si inserisce in un periodo in cui i giocatori sono soliti concedersi una pausa o dedicarsi a esibizioni lucrative. La presenza di Sinner conferma la sua volontà di restare competitivo anche in un contesto meno formale, ma comunque sfidante, contro avversari di prim'ordine.

Le reazioni e le prospettive

L'annuncio, seppur non ancora ufficializzato attraverso i canali tradizionali, ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi italiani, sempre pronti a seguire le gesta del loro beniamino. La conferma definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, ma l'indicazione fornita da Supertennis e il post dello stesso Sinner lasciano pochi dubbi sulla sua partecipazione.

Nel frattempo, gli appassionati di tennis possono già segnare in calendario l'appuntamento con il Six Kings Slam, che si preannuncia come uno degli eventi più interessanti del panorama tennistico internazionale di fine anno.


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Argomenti:
sinner kings slam riad tennis esibizione supertennis instagram fine dicembre

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