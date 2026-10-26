Furto di gasolio in cantiere a Montesilvano, arrestati due uomini

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Un intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di sventare un furto di carburante in un cantiere edile di Montesilvano, in provincia di Pescara. Due uomini, di 43 e 23 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati in flagranza con l'accusa di furto di gasolio all'interno dell'area dove sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova chiesa, in via Strasburgo.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, il più giovane dei due avrebbe svolto il ruolo di palo all'esterno del cantiere, mentre il complice avrebbe scavalcato il cancello e prelevato il carburante dal serbatoio di un escavatore utilizzando un semplice tubo di gomma. Un'azione probabilmente preparata nei minimi dettagli, ma resa vana dall'intervento delle forze dell'ordine.

La segnalazione decisiva

A far scattare l'allarme è stata la segnalazione di un cittadino al numero di emergenza 112. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando i due prima che potessero allontanarsi con il gasolio rubato. Il carburante recuperato è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre per i due arrestati è scattato il fermo.

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Un fenomeno in crescita

Il furto di carburante dai mezzi da lavoro nei cantieri è un fenomeno che sta assumendo proporzioni preoccupanti, soprattutto in aree periferiche o poco sorvegliate. I mezzi pesanti come escavatori e pale meccaniche, spesso parcheggiati per l'intera notte nei siti di costruzione, rappresentano un bersaglio facile per i malintenzionati. Le forze dell'ordine raccomandano ai responsabili dei cantieri di adottare misure di sicurezza adeguate, come sistemi di allarme, videosorveglianza e, quando possibile, il ricovero dei mezzi in aree protette.

L'episodio di Montesilvano dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine: la prontezza della segnalazione ha consentito di intervenire in tempo reale e di assicurare alla giustizia i responsabili.