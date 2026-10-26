La Regione Calabria cerca un funzionario per la trasparenza

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La Giunta regionale della Calabria ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per individuare, tra i propri dipendenti, la figura a cui conferire l'incarico triennale di Elevata Qualificazione (E.Q.) di 3^ fascia denominato “Promozione di maggiori livelli di trasparenza”. L'obiettivo è garantire la continuità delle attività in vista della prossima scadenza degli incarichi di E.Q.

Destinatari e requisiti

Possono presentare candidatura i dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta regionale, oppure comandati, in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale. È richiesta la conoscenza delle funzioni da svolgere e delle competenze professionali necessarie per ricoprire l'incarico.

Come presentare la candidatura

Gli interessati devono inviare la propria candidatura all'indirizzo PEC [email protected] entro e non oltre 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito della Regione Calabria. La documentazione richiesta comprende:

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il curriculum vitae in formato europeo , redatto secondo i principi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritto, da cui si evincano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l'eventuale esperienza lavorativa maturata nelle funzioni oggetto dell'incarico;

, redatto secondo i principi del D.P.R. n. 445/2000 e debitamente sottoscritto, da cui si evincano i requisiti culturali, le attitudini, le capacità professionali e l'eventuale esperienza lavorativa maturata nelle funzioni oggetto dell'incarico; una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

e di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; una fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.

Finalità dell'incarico

L'incarico mira a promuovere maggiori livelli di trasparenza all'interno dell'amministrazione regionale, un obiettivo centrale per garantire l'accessibilità e la correttezza dell'azione pubblica. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula pervenuti, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.