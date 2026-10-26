Venezia FC nuovo stadio al Bosco dello Sport firmato l'accordo da 125 milioni

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Il futuro del calcio veneziano prende forma e ha ora un contratto ufficiale alle spalle. Nella giornata odierna, Venezia FC e Comune di Venezia hanno siglato l'intesa di concessione per la gestione del nuovo impianto che vedrà la luce all'interno del Bosco dello Sport, nella zona di Tessera a Mestre. Una firma attesa da anni e che rappresenta un punto di svolta per l'intera comunità sportiva arancioneroverde.

Un investimento da 125 milioni per i prossimi 40 anni

L'accordo siglato prevede una concessione della durata di quaranta anni durante i quali il club veneziano investirà complessivamente 125 milioni di euro. Questa somma comprende le dotazioni e le migliorie necessarie a completare l'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il canone concessorio. Una cifra importante che testimonia l'impegno della società nel costruire un polo sportivo all'avanguardia.

La struttura aprirà i battenti nella seconda metà della stagione 2027/2028 e avrà una capienza di 18.500 spettatori per le gare di calcio. Non solo pallone, però: il nuovo stadio ospiterà anche concerti, festival e grandi eventi culturali, diventando così un contenitore polifunzionale capace di animare l'area metropolitana in ogni periodo dell'anno.

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Le parole della presidente Bodie e del sindaco Venturini

Grande soddisfazione è stata espressa da Francesca Bodie, presidente del Venezia FC, che ha definito la giornata come storica per il club e per tutta la tifoseria: il Bosco dello Sport diventerà la nuova casa degli arancioneroverdi, un impianto innovativo, inclusivo e sostenibile, pensato per esaltare al meglio l'energia e la passione della tifoseria.

Il sindaco Simone Venturini ha voluto ringraziare il suo predecessore Luigi Brugnaro, sottolineando come dopo decenni di dibattiti e parole il sogno di uno stadio moderno e funzionale sia ora qualcosa di tangibile. Un risultato che riguarda l'intera città, non soltanto chi segue il calcio con passione.

Un progetto che ridisegna il volto di Tessera

La realizzazione dello stadio all'interno del Bosco dello Sport rappresenta un tassello centrale nella più ampia riqualificazione dell'area di Tessera. L'impianto non sarà soltanto un luogo dove assistere alle partite, ma un vero e proprio punto di riferimento per eventi e intrattenimento, con ricadute positive sul piano occupazionale e turistico del territorio.

Con la firma del contratto si chiude una fase interlocutoria durata troppo tempo e si apre quella operativa: i lavori dovranno ora rispettare il cronoprogramma fissato per consentire l'inaugurazione entro la stagione sportiva 2027/2028, quando i tifosi veneziani potranno finalmente sedersi nella loro nuova casa.