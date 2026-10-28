Meteo, svolta fredda verso Halloween e Ognissanti dopo le giornate miti

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Tra il 28 e il 30 ottobre prevalgono condizioni stabili, poi le correnti nordorientali porteranno un calo delle temperature e possibili piogge soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud

L’alta pressione accompagna l’Italia nell’ultima parte di ottobre, garantendo ancora giornate in prevalenza asciutte e temperature gradevoli nelle ore centrali. Il quadro, però, si prepara a cambiare: da venerdì 30 ottobre l’ingresso di correnti più fredde dai quadranti nordorientali avvierà un raffreddamento, destinato a diventare più evidente durante il fine settimana di Halloween e Ognissanti.

Il passaggio non avverrà nello stesso modo su tutto il territorio. Al Nord e sui versanti tirrenici resteranno maggiori possibilità di schiarite, mentre le regioni adriatiche e il Meridione saranno più esposti alla nuvolosità e a precipitazioni sparse.

Mercoledì 28 ottobre tra schiarite e nuvole di passaggio

La giornata di mercoledì 28 ottobre sarà caratterizzata da un’atmosfera generalmente stabile. L’anticiclone limiterà lo sviluppo delle precipitazioni, senza assicurare ovunque un cielo completamente sereno.

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Al Nord si alterneranno sole e annuvolamenti, con temperature massime generalmente comprese tra 17 e 21 gradi. Il clima risulterà fresco al mattino e più mite nel pomeriggio.

Al Centro e in Sardegna il tempo resterà asciutto, con passaggi nuvolosi anche compatti in alcuni momenti. Le massime si collocheranno indicativamente tra i 14 gradi delle località interne più fresche e i 20 gradi di città come Roma e Firenze.

Al Sud e in Sicilia la mattinata offrirà ampie schiarite, seguite da un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature saranno più contenute nelle aree interne, mentre lungo le coste si potranno raggiungere valori prossimi ai 20 gradi. La ventilazione settentrionale sarà più sostenuta sui settori ionici, dove il mare risulterà maggiormente mosso.

Giovedì 29 ottobre ancora stabile ma con meno sole sui settori orientali

Anche giovedì 29 ottobre l’alta pressione manterrà condizioni prevalentemente asciutte. La differenza principale riguarderà la distribuzione delle nuvole, più presenti lungo il versante adriatico, sugli Appennini e in parte del Meridione.

Il Nordovest potrà beneficiare di schiarite più ampie, mentre al Nordest il cielo sarà a tratti nuvoloso. Al Centro il sole troverà maggiore spazio sui versanti tirrenici rispetto alle zone orientali.

Al Sud e in Sicilia saranno possibili annuvolamenti estesi, generalmente senza piogge significative. Le temperature diurne resteranno miti, con valori spesso compresi tra 18 e 21 gradi nei principali centri del Centro-Sud.

La differenza tra le ore notturne e quelle pomeridiane rimarrà evidente, soprattutto nelle pianure e nelle valli interne. In presenza di cielo sereno e vento debole, infatti, il terreno perde calore durante la notte, favorendo un risveglio fresco anche dopo una giornata gradevole.

Venerdì 30 ottobre comincia il cambiamento

Da venerdì 30 ottobre la pressione tenderà a diminuire su parte della Penisola. Lo spostamento dell’anticiclone verso latitudini più settentrionali favorirà l’afflusso di aria più fredda da nordest.

I primi effetti saranno un aumento della ventilazione e una progressiva flessione delle temperature. La nuvolosità diventerà più frequente sul medio e basso Adriatico, con possibilità di piogge sparse e locali fenomeni anche su altri settori del Sud.

Non si tratterà necessariamente di una giornata piovosa ovunque: diverse zone conserveranno intervalli soleggiati, ma il clima inizierà a perdere la mitezza dei giorni precedenti.

Halloween con temperature in calo e instabilità al Centro-Sud

Per sabato 31 ottobre, la tendenza indica un raffreddamento più diffuso, accompagnato da venti settentrionali. Le aree maggiormente esposte all’instabilità saranno quelle del versante adriatico e del Meridione, con possibili precipitazioni anche sulle isole maggiori.

Al Nord e lungo parte del versante tirrenico saranno più probabili condizioni asciutte e schiarite. Anche dove comparirà il sole, tuttavia, le temperature potranno risultare sensibilmente inferiori rispetto a quelle di metà settimana.

Il vento renderà il fresco più avvertibile, soprattutto nelle zone costiere esposte e durante le ore serali.

Ognissanti più fresco con possibili rovesci residui

Domenica 1 novembre potranno persistere condizioni variabili tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con qualche rovescio alternato a pause asciutte.

Sul resto d’Italia saranno possibili schiarite più ampie, in un contesto termico ormai più fresco. Secondo la tendenza delineata, il calo rispetto alle giornate precedenti potrebbe raggiungere localmente 5 o 6 gradi. A Milano e Torino le massime potrebbero fermarsi intorno ai 13 o 14 gradi.

Per chi ha in programma spostamenti, visite ai cimiteri o attività all’aperto, sarà utile considerare sia il rischio di pioggia nelle aree esposte sia la maggiore sensazione di freddo dovuta al vento.

Inizio novembre con possibile persistenza delle correnti fredde

L’afflusso di aria fredda potrebbe proseguire anche all’inizio della settimana successiva, mantenendo temperature più contenute e una certa variabilità soprattutto lungo l’Adriatico e al Sud.

La distribuzione delle precipitazioni e l’intensità del raffreddamento restano gli aspetti da precisare con gli aggiornamenti: la tendenza indica un passaggio verso condizioni più autunnali, mentre i dettagli locali richiedono conferme nei prossimi giorni.