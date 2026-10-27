Alexia Putellas conquista il Pallone d'Oro 2026: la stella spagnola brilla ancora

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La cerimonia del Pallone d'Oro 2026 ha incoronato ancora una volta Alexia Putellas, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella cornice di Londra. La calciatrice spagnola, punto di riferimento del calcio femminile internazionale, ha aggiunto un nuovo tassello alla sua già straordinaria carriera, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina.

Un tris che pesa

Per Putellas si tratta del terzo Pallone d'Oro in carriera, dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022. Un risultato che testimonia la continuità di rendimento ai massimi livelli e la capacità di reinventarsi anche dopo una lunga militanza con la maglia del Barcellona, club con cui ha scritto pagine indelebili del calcio iberico.

La nuova avventura inglese

Dopo quattordici anni trascorsi nella cantera e nella prima squadra del Barcellona, la centrocampista offensiva ha scelto di intraprendere una nuova sfida nel London City, club inglese dove sta dimostrando di poter essere decisiva anche in un campionato competitivo come quello d'Oltremanica. Un cambio di casacca che non ha scalfito il suo status di campionessa.

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Un premio che racconta l'evoluzione del calcio femminile

Il riconoscimento assegnato a Putellas non è solo un omaggio al talento individuale, ma rappresenta anche il segno della crescita esponenziale del calcio femminile a livello globale. La visibilità del Pallone d'Oro femminile, infatti, è aumentata sensibilmente negli ultimi anni, attirando l'attenzione di media e tifosi sempre più numerosi.

Le reazioni e le prospettive future

La vittoria della spagnola ha suscitato entusiasmo nel mondo dello sport, con messaggi di congratulazioni provenienti da numerose personalità. Con questo ennesimo trofeo, Putellas si candida a restare protagonista anche nelle prossime stagioni, pronta a guidare la sua nazionale e il suo club verso nuovi obiettivi.