Taranto: operazione antidroga e usura, 13 arresti dei carabinieri

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Un'importante operazione dei carabinieri della Compagnia di Taranto è in corso dalle prime ore di oggi, finalizzata all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'indagine, coordinata dalla stessa DDA, ha portato all'arresto di 13 persone, sette delle quali condotte in carcere e sei ai domiciliari, tutte gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di avere un numero di partecipanti superiore a dieci e di avere la disponibilità di armi. Le accuse includono anche usura e abusiva attività finanziaria.

Un'operazione di vasta portata

All'attività stanno partecipando circa 100 carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, supportati dai Nuclei Cinofili di Modugno e dallo Squadrone carabinieri Eliportato 'Cacciatori Puglia'. L'operazione, denominata convenzionalmente 'LPN-Taranto', rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale, attiva nel traffico di droga e in altre attività illecite.

Le accuse e il contesto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'associazione avrebbe gestito un giro di spaccio di stupefacenti su larga scala, avvalendosi della disponibilità di armi per intimidire e controllare il territorio. Le indagini avrebbero inoltre fatto luce su attività di usura e su un'abusiva attività finanziaria, che consentivano all'organizzazione di accumulare ingenti profitti illeciti. Il provvedimento cautelare è stato emesso al termine di complesse indagini, che hanno visto l'impiego di intercettazioni, pedinamenti e altre tecniche investigative.

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Le parole delle autorità

Le autorità sottolineano l'importanza dell'operazione nel contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga, fenomeni che minacciano la sicurezza dei cittadini e l'economia legale. L'inchiesta è ancora in fase preliminare e ulteriori sviluppi potrebbero emergere nelle prossime ore.

La notizia è stata diffusa in mattinata e ha destato grande attenzione a Taranto e provincia, dove la piaga dello spaccio e dell'usura è particolarmente sentita. Le forze dell'ordine ribadiscono l'impegno costante nella lotta contro questi reati, invitando i cittadini a collaborare segnalando attività sospette.