Pallone d'Oro 2026, Harry Kane sul tetto del mondo. Putellas regina del calcio femminile per la terza volta

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Londra, 22 settembre 2026 – Harry Kane è il vincitore del Pallone d'Oro 2026. L'attaccante del Bayern Monaco e capitano della nazionale inglese ha ricevuto il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia svoltasi al London Palladium, consegnato dalle mani di Ronaldo. Per il trentatreenne si tratta della prima affermazione in carriera, che lo rende il primo britannico a conquistare il trofeo dal 2001, quando trionfò Michael Owen.

La stagione di Kane è stata semplicemente straordinaria: 73 gol in 65 partite con la maglia del club bavarese, trascinato alla conquista dei trofei nazionali. Numeri da record che hanno convinto la giuria nonostante la concorrenza agguerrita di Kylian Mbappé e Lamine Yamal, dati per favoriti alla vigilia. Il francese del Real Madrid, protagonista anche ai Mondiali, aveva dichiarato: "Penso sempre di essere il migliore, ma ognuno ha la sua opinione". Il talento del Barcellona, invece, ha dovuto accontentarsi del Trofeo Kopa come miglior giovane, vinto per il terzo anno consecutivo.

"È incredibile vincerlo, ancora più speciale ricevere questo premio a Londra – ha detto Kane, visibilmente commosso –. È stata la migliore stagione della mia vita, sia personalmente sia come squadra". Il Pallone d'Oro torna così in Inghilterra dopo 25 anni, in una serata che ha celebrato anche il Paris Saint-Germain, premiato come miglior squadra maschile dell'anno dopo due trionfi consecutivi in Champions League. Il vincitore uscente Ousmane Dembélé ha ritirato il riconoscimento a nome del gruppo, sottolineando il valore del collettivo.

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Tutti i premi della serata

Oltre al Pallone d'Oro maschile, la 70/a edizione del premio istituito da France Football nel 1956 ha assegnato altri importanti riconoscimenti. Il Trofeo Gerd Müller per il miglior attaccante è andato ancora a Kane, suggellando la sua annata da record. Il ct della Spagna Luis de la Fuente ha ricevuto il premio come miglior allenatore maschile: "Questo non è un premio individuale, ma per un'intera squadra", ha commentato. Il portiere Unai Simón è stato eletto miglior estremo difensore, dedicando il successo alla famiglia: "Devo ringraziare i miei genitori e mio fratello, che mi hanno trasmesso principi e valori".

La serata londinese, condotta da Thierry Henry e Kate Scott, è stata anche l'occasione per celebrare l'anniversario del premio e rendere omaggio a Stanley Matthews, primo vincitore della storia. Un evento eccezionale nella capitale britannica, che ha riunito le stelle del calcio internazionale e consegnato al calcio inglese un nuovo protagonista assoluto.

Putellas regina d'Europa per la terza volta

Nel calcio femminile, il Pallone d'Oro è andato ad Alexia Putellas, che con questo successo raggiunge quota tre e eguaglia il record della connazionale Aitana Bonmatí. La centrocampista spagnola ha guidato il Barcellona a una stagione ricchissima di trofei: Liga, Coppa della Regina, Supercoppa spagnola e Champions League, competizione nella quale è stata eletta miglior giocatrice. Dopo aver lasciato il segno in Europa, Putellas si è trasferita alle London City Lionesses, continuando a essere un punto di riferimento del calcio mondiale.

La cerimonia ha thus celebrato una doppia incoronazione: Kane per il calcio maschile, Putellas per quello femminile, entrambi protagonisti di annate indimenticabili. Il PSG, dal canto suo, ribadisce la propria centralità nel panorama internazionale, confermandosi tra le squadre più forti d'Europa.