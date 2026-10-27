Meteo Italia tra sole e primi segnali di freddo cosa cambia verso Halloween e Ognissanti

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Clima mite fino a giovedì con nebbie mattutine in pianura poi correnti nordorientali temperature in calo e possibili piogge soprattutto al Sud

L’alta pressione torna a caratterizzare il meteo sull’Italia, favorendo una fase prevalentemente stabile e soleggiata. Tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, le ore centrali della giornata saranno miti, mentre di notte e al primo mattino l’aria resterà più fresca, con possibili foschie e nebbie in Pianura Padana.

Questa parentesi autunnale più gradevole potrebbe però lasciare spazio a un cambiamento nella seconda parte della settimana. I primi segnali sono attesi da giovedì, ma sarà soprattutto da venerdì 30 ottobre che l’ingresso di correnti più fredde da nordest potrà determinare un calo delle temperature. Per il weekend di Halloween e Ognissanti, il rischio di piogge riguarderà principalmente le regioni meridionali.

Martedì 27 ottobre alta pressione e ampie schiarite

La giornata di martedì 27 ottobre vedrà un campo anticiclonico estendersi sul Paese, con condizioni generalmente favorevoli alle attività all’aperto.

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Al Nord, il mattino potrà iniziare con qualche addensamento sulle pianure e locali riduzioni della visibilità per foschie o banchi di nebbia. I fenomeni tenderanno a diradarsi con il riscaldamento diurno, lasciando spazio a cieli più aperti.

Sul Centro e sulle Isole maggiori prevarranno condizioni soleggiate. Anche al Sud il quadro sarà in prevalenza asciutto, pur con qualche nube residua e una ventilazione ancora sostenuta, localmente forte.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio nazionale.

Mercoledì 28 ottobre tempo stabile e mattinate fresche

Per mercoledì 28 ottobre si prospetta un’altra giornata dominata dalla stabilità atmosferica, soprattutto al Centro-Nord. Le eventuali nubi al Meridione non dovrebbero tradursi in precipitazioni significative.

La differenza tra le temperature del mattino e quelle pomeridiane resterà uno degli aspetti più evidenti. Con cieli sereni e vento debole, il terreno perde calore durante la notte; nelle ore centrali, invece, il sole favorisce un recupero delle temperature.

In Valle Padana, l’umidità nei bassi strati potrà agevolare la formazione di nebbie, in particolare nelle zone extraurbane e vicino ai corsi d’acqua. Dove la visibilità resterà ridotta più a lungo, anche il rialzo termico diurno potrà risultare meno marcato.

Temperature miti fino a giovedì con punte di 23 o 24 gradi sulle isole

Tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, le temperature massime tenderanno gradualmente ad aumentare nelle aree maggiormente soleggiate.

In Pianura Padana sono attesi valori indicativamente intorno ai 17 o 18 gradi, anche a Torino, Milano e Bologna, mentre alcuni fondovalle alpini potranno raggiungere i 19 o 20 gradi.

Al Centro-Sud, città come Firenze, Roma, Napoli e Palermo potranno registrare massime prossime ai 20 o 21 gradi, con punte locali leggermente superiori. I valori più elevati sono possibili in alcune zone della Sardegna e nelle aree interne della Sicilia, dove si potranno sfiorare i 23 o 24 gradi.

Il clima mite delle ore centrali non eliminerà il fresco mattutino: sarà quindi utile considerare lo sbalzo termico giornaliero, soprattutto per chi esce presto e rientra nel pomeriggio.

Giovedì 29 ottobre i primi segnali del cambiamento

Giovedì 29 ottobre potrebbe rappresentare una giornata di passaggio. L’alta pressione continuerà a proteggere buona parte dell’Italia, ma il suo progressivo spostamento verso nord renderà possibile l’ingresso di aria più fresca lungo il bordo orientale.

I primi effetti potranno manifestarsi sul versante adriatico e al Sud, con un aumento della nuvolosità e locali disturbi. Non si prospetta, in questa fase, un peggioramento uniforme su tutte le regioni: al Nord e su buona parte del Centro dovrebbero prevalere ancora condizioni asciutte.

La posizione dei massimi anticiclonici sarà determinante. Un’alta pressione collocata a nord o a ovest della Penisola può infatti favorire giornate stabili in alcune aree e, contemporaneamente, consentire l’afflusso di correnti nordorientali su altre.

Da venerdì 30 ottobre aria più fredda e massime in diminuzione

Il cambiamento dovrebbe diventare più evidente da venerdì 30 ottobre, quando le correnti fredde da nordest potranno interessare progressivamente la Penisola.

Le temperature inizieranno a diminuire, con una flessione più percepibile nei valori massimi. Dove aumenteranno le nubi, il minore soleggiamento contribuirà a rendere meno miti le ore pomeridiane.

Tra venerdì e sabato la nuvolosità potrà estendersi a diverse regioni, ma le piogge sparse sembrano destinate soprattutto al Sud. Il Nord e gran parte del Centro dovrebbero conservare un quadro prevalentemente asciutto, pur con cieli a tratti più nuvolosi.

Meteo Halloween e Ognissanti maggiore instabilità al Sud

Per sabato 31 ottobre, giorno di Halloween, e domenica 1 novembre, festività di Ognissanti, la tendenza indica un contesto più fresco rispetto alla prima parte della settimana.

Le regioni meridionali saranno quelle da seguire con maggiore attenzione per la possibilità di addensamenti e precipitazioni intermittenti. Altrove il cambiamento potrebbe esprimersi soprattutto attraverso il calo termico e una maggiore variabilità del cielo.

Per chi programma spostamenti o attività all’aperto durante il fine settimana, sarà utile verificare gli aggiornamenti locali: distribuzione e intensità delle piogge restano gli aspetti più incerti della previsione.

Inizio novembre possibile ulteriore calo delle temperature

La fase più fresca potrebbe proseguire anche nei primi giorni di novembre. In particolare, tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, un nuovo afflusso di aria fredda potrebbe accentuare la diminuzione delle temperature.

Nello scenario descritto, alcune regioni potrebbero registrare un calo complessivo nell’ordine di 4 o 6 gradi rispetto alla fase mite precedente, con valori localmente inferiori alle medie del periodo.

Si tratta comunque di una tendenza da confermare: a questa distanza, l’effettiva intensità del raffreddamento e le aree maggiormente coinvolte dipenderanno dalla traiettoria delle correnti fredde e dall’evoluzione dell’alta pressione.