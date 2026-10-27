Crotone, Greco si assume le responsabilità e indica la strada per uscire dalla crisi. Video

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Dopo la sconfitta con il Casarano il tecnico analizza le difficoltà offensive e il peso della classifica e ribadisce la fiducia nella salvezza

Il Crotone perde contro il Casarano per 1 a 0 e manca l’occasione di dare continuità al pareggio di Bari. A decidere la sfida è la rete di Grandolfo nella ripresa, che lascia i rossoblù con un’altra sconfitta da analizzare e una situazione di classifica sempre più delicata. F.C. Crotone

Nel dopopartita, Leandro Greco affronta i problemi della squadra senza sottrarsi alle proprie responsabilità. Al centro della sua riflessione ci sono la scarsa incisività negli ultimi metri, la gestione degli episodi e una pressione che rischia di togliere lucidità ai giocatori.

Il tecnico continua a credere nella salvezza del Crotone, ma individua una necessità precisa: trasformare il lavoro settimanale in maggiore maturità durante le partite, soprattutto quando il risultato resta in equilibrio.

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La scelta della difesa a tre per sorprendere il Casarano

Contro il Casarano, Greco ha modificato l’organizzazione iniziale del Crotone, scegliendo una difesa a tre e una disposizione offensiva pensata per occupare diversamente gli spazi.

L’obiettivo, spiega l’allenatore, era sorprendere un avversario reduce dal cambio di guida tecnica, portare più presenza in area e valorizzare le caratteristiche dei giocatori di qualità. Nelle valutazioni hanno pesato anche le condizioni del terreno di gioco e la volontà di mantenere maggiore solidità.

Il primo tempo, nella lettura del tecnico, ha offerto indicazioni discrete sul piano dell’atteggiamento e dell’organizzazione. È mancato però il passaggio decisivo: trasformare la manovra in occasioni concrete, arrivando alla conclusione con maggiore determinazione.

Il problema negli ultimi trenta metri

Uno dei nodi principali resta la difficoltà di attaccare le squadre che si abbassano e chiudono gli spazi. Il Crotone riesce a sviluppare il gioco, ma fatica a trovare continuità ed efficacia nella zona in cui si decidono le azioni.

Greco richiama la necessità di essere più incisivi negli ultimi trenta metri, concludendo le giocate senza esporsi alle ripartenze. Un equilibrio complicato, perché aumentare la presenza offensiva richiede anche attenzione nelle coperture.

Nella ripresa, secondo l’allenatore, sono diminuite brillantezza e precisione tecnica. Anche le modifiche alla costruzione del gioco non hanno prodotto la pericolosità cercata, mentre la squadra si è progressivamente allungata.

Il punto, quindi, non riguarda soltanto il modulo: serve una migliore qualità nelle scelte, nei tempi delle giocate e nell’occupazione dell’area.

Gli episodi e i punti lasciati per strada

La maggiore amarezza di Greco riguarda il modo in cui il Crotone continua a perdere partite che considera equilibrate.

Nella sua analisi, la sfida con il Casarano poteva restare sul pareggio: una gara difficile da sbloccare, nella quale un episodio avrebbe potuto assumere un peso determinante. Proprio per questo, racconta, aveva richiamato l’attenzione della squadra sulla necessità di non concedere situazioni favorevoli agli avversari.

Il tecnico riconosce al Casarano il merito di aver sfruttato l’occasione decisiva, ma concentra la riflessione sui punti persi dal Crotone per errori evitabili.

È qui che individua il salto di qualità necessario: leggere meglio i momenti, riconoscere i pericoli e conservare equilibrio anche quando la partita non prende la direzione desiderata.

La pressione della classifica condiziona le scelte

Nel confronto con i giornalisti emerge il peso dei sette punti dopo undici giornate, un rendimento che obbliga i rossoblù a inseguire.

Greco descrive una squadra nella quale la voglia di cambiare subito la situazione può trasformarsi in frenesia. Il bisogno di vincere rischia così di togliere serenità e rendere meno efficaci proprio le decisioni più importanti.

L’allenatore non nega la gravità del momento. Sostiene però che affrontare ogni gara come un passaggio definitivo possa aumentare la tensione di un gruppo ancora alla ricerca della necessaria maturità.

La risposta che propone passa attraverso equilibrio mentale, continuità e fiducia nel lavoro, mantenendo piena consapevolezza della classifica.

Perché anche un pareggio avrebbe avuto valore

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riguarda il valore che avrebbe avuto un punto contro il Casarano.

Greco chiarisce di aver preparato la partita per vincere, ma spiega che avrebbe accettato anche il pareggio. Dopo il risultato di Bari, evitare una nuova sconfitta avrebbe permesso di costruire un piccolo percorso di continuità.

Per una squadra in difficoltà, muovere la classifica significa anche dare sostegno alla fiducia e al lavoro quotidiano. In questa prospettiva, la gestione del risultato diventa parte del processo di crescita.

Il messaggio del tecnico riguarda soprattutto la capacità di riconoscere l’andamento della gara: cercare il successo, conservando però la lucidità necessaria per proteggere quanto si sta ottenendo.

Greco conferma la fiducia nella salvezza del Crotone

Nonostante la sconfitta, l’allenatore ribadisce la convinzione che il Crotone possa raggiungere la salvezza. Nella sua valutazione, anche un’eventuale permanenza nella categoria attraverso i playout rappresenterebbe il raggiungimento dell’obiettivo in un percorso particolarmente complesso.

La fiducia espressa non cancella i problemi. Greco riconosce che servono progressi tecnici, maggiore concretezza e una risposta mentale più solida quando gli episodi diventano decisivi.

Il tecnico difende l’impegno del gruppo e ne richiama le qualità caratteriali, assumendosi al tempo stesso la responsabilità di ciò che ancora non riesce a emergere sul campo.

Per i rossoblù, la svolta passa ora dalla capacità di unire solidità difensiva, efficacia offensiva e continuità di risultati. Sono questi gli aspetti sui quali Greco intende lavorare per dare sostanza alla fiducia ribadita nel dopopartita.

VIDEO INTEGRALE - SALA STAMPA | MISTER GRECO NEL POST #CROTONECASARANO