Cerca

Cronaca Lazio Roma

Castel Gandolfo, smantellata rete di spaccio con armi clandestine: tre arresti

Redazione
Condividi:
Castel Gandolfo, smantellata rete di spaccio con armi clandestine: tre arresti
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

I Carabinieri di Castel Gandolfo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura locale nei confronti di tre uomini italiani di 53, 52 e 40 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di detenzione e porto di armi clandestine e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, condotta per mesi dall'Aliquota Operativa, ha fatto luce su una rete di spaccio attiva nel comune di Albano Laziale.

Le indagini e il modus operandi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati – originari di Marino e Albano Laziale e tutti con precedenti specifici – gestivano una fiorente attività di spaccio, prevalentemente di cocaina, sul territorio albano. A rendere più pericolosa l'organizzazione sarebbe stata la disponibilità di armi da sparo clandestine, utilizzate per affermare il controllo dello spaccio. Nel corso delle indagini sono state documentate numerose cessioni di droga; molti acquirenti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura come assuntori.

Il sequestro di una pistola ad aprile

La pericolosità degli arrestati era già emersa lo scorso aprile, quando i Carabinieri intervennero per recuperare e sequestrare una pistola semiautomatica con matricola abrasa e relativo munizionamento, nella disponibilità di altri pregiudicati ritenuti vicini ai destinatari dell'ordinanza. Un episodio che conferma il quadro investigativo e l'allarme per la diffusione di armi illegali.

Arresti e carcere

Due degli indagati sono stati condotti presso il carcere di Velletri; il terzo si trovava già ristretto nello stesso istituto per altra causa. Le misure cautelari sono state disposte al termine delle indagini preliminari e, come precisato dagli inquirenti, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
castel gandolfo spaccio droga armi clandestine carabinieri arresti albano laziale marino cocaina misure cautelari velletri

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 6 volte su 14. Oggi sono analizzate 4 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza