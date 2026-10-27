Crotone, controlli in discoteca: locale chiuso per gravi carenze di sicurezza

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Nel corso della notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, la Polizia di Stato di Crotone ha effettuato un controllo amministrativo presso un locale del centro cittadino adibito a discoteca, dove era in corso una serata di intrattenimento danzante. L'intervento, condotto dal personale della Polizia Amministrativa della Questura con il supporto degli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e di altre articolazioni, ha fatto emergere una serie di gravi carenze in materia di sicurezza che hanno portato all'interruzione dell'evento e all'evacuazione del locale.

Le irregolarità riscontrate

Durante l'ispezione, gli agenti hanno accertato l'ostruzione della principale uscita di emergenza, resa inutilizzabile dalla chiusura della saracinesca. Secondo quanto ricostruito, la chiusura sarebbe stata disposta per non consentire di vedere dalla via principale che all'interno del locale fosse in corso una serata. È stata inoltre rilevata la presenza di idranti ed estintori con i termini di validità scaduti e la mancanza delle necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'evento.

Un'ulteriore criticità ha riguardato il numero degli avventori: all'interno del locale sono state contate 153 persone, a fronte di una capienza massima consentita di 100, con un superamento di 53 presenze rispetto al limite previsto per ragioni di sicurezza. Alla luce di tali carenze, gli operatori hanno proceduto all'interruzione della serata danzante e all'evacuazione del locale, garantendo un deflusso ordinato delle persone presenti.

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Sequestri e attività di controllo

All'esito del controllo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo quattro apparati radio portatili e 193 biglietti di ingresso; sono stati inoltre acquisiti tre titoli di accesso tra braccialetti e ticket. L'operazione rientra nell'ambito dei servizi finalizzati a verificare il rispetto della normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e a tutelare la sicurezza delle persone che frequentano i locali di intrattenimento. La presenza di vie di fuga fruibili, di dispositivi antincendio in regola e il rispetto della capienza autorizzata rappresentano requisiti essenziali per garantire condizioni di sicurezza adeguate durante gli eventi aperti al pubblico.

Altri interventi nella stessa notte

Nel corso della medesima notte, il personale delle Volanti impiegato nel servizio di controllo del territorio ha denunciato all'Autorità Giudiziaria una persona per aver esibito, all'atto del controllo, un documento di identità alterato per assenza del microchip. Due persone sono state segnalate al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all'uso personale, con il sequestro di 2,16 grammi di cocaina. Gli agenti hanno identificato 302 persone, di cui 80 con precedenti, e controllato 150 veicoli, elevando due sanzioni al Codice della Strada.