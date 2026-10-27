Droga, armi e munizioni ad Avola: arrestato 48enne dalla Polizia di Noto

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Un'operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto ha portato all'arresto di un uomo di 48 anni, cittadino francese, per detenzione illegale di armi comuni da sparo, relativo munizionamento, nonché coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in un'abitazione situata all'interno di un terreno nel comune di Avola, in provincia di Siracusa.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di droga: 3 chilogrammi e mezzo di marijuana e 16 piante di canapa indiana ancora interrate. Ma non solo: nell'abitazione è stato trovato un vero e proprio arsenale. Le forze dell'ordine hanno posto sotto sequestro una carabina calibro 12 con silenziatore e mirino ottico, un fucile a pompa con relativo munizionamento, una pistola con alcune parti arrugginite e munizionamento, tutti in buono stato di conservazione e con congegni di scatto e percussione funzionanti. Inoltre, sono state sequestrate 109 munizioni di vario calibro.

Le accuse e il provvedimento

Al termine delle incombenze di legge, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. L'operazione testimonia l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti e alla detenzione illegale di armi nel territorio siracusano.

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