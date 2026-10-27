Truffa del finto carabiniere a Valmontone, arrestato 43enne

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un uomo di 43 anni, di origini pakistane, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Colleferro per aver tentato di truffare un anziano a Valmontone, spacciandosi per un carabiniere. La vittima, un 69enne del posto, ha però fiutato l'inganno e ha chiamato il 112, permettendo ai militari di intervenire e bloccare il truffatore.

La telefonata e la richiesta sospetta

Nel primo pomeriggio, l'anziano ha ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che, con la scusa di dover effettuare accertamenti su una presunta rapina, lo ha indotto a raccogliere denaro contante e gioielli per consegnarli a un incaricato. La richiesta ha insospettito l'uomo, che ha subito contattato il numero d'emergenza.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

I Carabinieri, compresa la situazione, si sono recati presso l'abitazione dell'anziano e, dopo averlo rassicurato, si sono appostati all'interno. Quando il 43enne si è presentato alla porta per ritirare il bottino, è stato immediatamente bloccato. L'uomo è stato arrestato per truffa aggravata e condotto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un'operazione a tutela dei più vulnerabili

L'operazione rientra nella strategia di controllo del territorio messa in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, in sinergia con la Procura della Repubblica di Velletri, per contrastare i reati ai danni delle fasce più deboli. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza della prontezza dei cittadini nel segnalare simili tentativi di truffa.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva.