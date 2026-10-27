Influenza: dai banchi di scuola una lezione di prevenzione per tutta la famiglia

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Ogni anno in Italia circa 15 milioni di persone si ammalano di influenza. I bambini in età prescolare e scolare sono tra i più colpiti, con un rischio di contrarre l'infezione fino a cinque volte superiore rispetto agli adulti. E le conseguenze possono riguardare tutta la famiglia, soprattutto i nonni e le persone più fragili. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione fin dall'infanzia, riparte “Copriamoli bene… con la preVenzione”, la campagna nazionale di educazione alla salute promossa dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), che coinvolge 3.000 scuole dell'infanzia e primarie e oltre 117.000 bambini in tutta Italia, con l'obiettivo di diffondere buone abitudini per proteggere la salute dei più piccoli e delle loro famiglie.

Dai bambini ai nonni: la prevenzione riguarda tutta la famiglia

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I bambini, particolarmente esposti al contagio negli ambienti scolastici, possono contribuire alla diffusione del virus anche tra le mura domestiche, coinvolgendo genitori, fratelli e nonni. Proteggere i più piccoli significa quindi contribuire alla tutela della salute di tutta la famiglia, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Lavarsi correttamente le mani, coprirsi naso e bocca quando si tossisce o si starnutisce e arieggiare gli ambienti sono gesti quotidiani che possono contribuire a limitare la diffusione dei virus. Per insegnarli ai bambini, “Copriamoli bene… con la preVenzione” punta su attività ludiche con scopi educativi da svolgere in classe. Con “Virus e batteri… marameo!”, alcuni bambini impersonano virus e batteri, mentre gli altri cercano di sfuggire al contagio raggiungendo dei cerchi sul pavimento e indicando un comportamento corretto per proteggersi. Con “La catena della prevenzione”, invece, scrivono le buone abitudini su strisce di cartoncino colorato, da unire in una lunga catena da esporre a scuola. E con “Il mio lapbook della prevenzione” costruiscono un libro interattivo con taschine, finestrelle e disegni dedicati ai comportamenti salutari, da portare a casa per condividere quanto imparato con la famiglia.

Dalla scuola a casa: la prevenzione continua in famiglia

La campagna, realizzata da La Fabbrica Società Benefit di Spaggiari con il contributo non condizionante di AstraZeneca, mette a disposizione degli insegnanti un corso di formazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e un’agenda per i docenti che include una guida didattica con approfondimenti scientifici, suggerimenti operativi e attività da proporre in classe, oltre a una panoramica dei principali appuntamenti dedicati alla prevenzione.

Tra le novità dell'edizione 2026 figura il nuovo sito www.copriamolibene.it, pensato per offrire alle famiglie informazioni e consigli pratici per affrontare la stagione influenzale. A questo si aggiunge un cartone animato, con protagonisti Martino e Cecilia, che accompagnano i più piccoli alla scoperta delle buone abitudini per proteggere la propria salute e quella degli altri. Due strumenti pensati per rendere i messaggi della campagna accessibili anche fuori dall'aula e facilmente condivisibili all'interno dell'ambiente familiare.

Il ruolo dei pediatri a fianco delle famiglie

«La prevenzione è un gesto di responsabilità e di cura reciproca. Prendersi cura della propria salute significa sviluppare comportamenti consapevoli e anche riconoscere il valore dei piccoli gesti quotidiani, che riguardano noi stessi e le persone che ci sono vicine. Rafforzare questa consapevolezza significa contribuire a rendere la prevenzione sempre presente nella vita di ogni giorno», sottolinea Rino Agostiniani, Presidente della Società Italiana di Pediatria. Lo stesso principio guida i consigli che Agostiniani rivolge ai genitori nel videomessaggio disponibile sul sito della campagna, dedicato ai comportamenti utili per prevenire l'influenza e proteggere la salute dei bambini.

Per rispondere ai dubbi delle famiglie, la Società Italiana di Pediatria mette inoltre a disposizione uno sportello telefonico gratuito al numero 389.4945150, attivo tutti i mercoledì pomeriggi fino a febbraio 2027, per offrire informazioni sulle corrette pratiche di prevenzione, comprese le vaccinazioni.