Spaccio a domicilio tra Treviso Padova e Venezia: arrestato 22enne

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La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato un cittadino albanese di 22 anni, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente italiano. L'operazione rientra nei servizi straordinari di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione al cosiddetto "spaccio in modalità delivery".

Un pusher attivo tra Treviso, Padova e Venezia

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Treviso, il giovane spacciava tra le province di Treviso, Padova e Venezia, concordando gli appuntamenti per telefono e effettuando consegne rapide direttamente dal finestrino dell'auto. Il suo modus operandi prevedeva soste brevi e consegne lampo per evitare controlli.

L'arresto a Noale e il sequestro della droga

L'uomo, partito da Loreggia (PD), è stato fermato a Noale (VE) mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente italiano in cambio di 50 euro. Successivamente, gli agenti hanno recuperato 14 dosi di cocaina abilmente occultate nell'abbigliamento intimo del pusher.

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La perquisizione ha permesso di sequestrare anche la somma di 50 euro, provento della cessione appena avvenuta, e nella sua abitazione sono stati trovati ulteriori 6000 euro in contanti, oltre a dosi di cocaina e hashish.

Arresti domiciliari per il 22enne

Il cittadino albanese, con precedenti specifici, dopo l'arresto è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria veneziana, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.