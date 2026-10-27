Cerca

Cronaca Veneto Treviso

Spaccio a domicilio tra Treviso Padova e Venezia: arrestato 22enne

Redazione
Condividi:
Spaccio a domicilio tra Treviso Padova e Venezia: arrestato 22enne
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato un cittadino albanese di 22 anni, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente italiano. L'operazione rientra nei servizi straordinari di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione al cosiddetto "spaccio in modalità delivery".

Un pusher attivo tra Treviso, Padova e Venezia

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Treviso, il giovane spacciava tra le province di Treviso, Padova e Venezia, concordando gli appuntamenti per telefono e effettuando consegne rapide direttamente dal finestrino dell'auto. Il suo modus operandi prevedeva soste brevi e consegne lampo per evitare controlli.

L'arresto a Noale e il sequestro della droga

L'uomo, partito da Loreggia (PD), è stato fermato a Noale (VE) mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente italiano in cambio di 50 euro. Successivamente, gli agenti hanno recuperato 14 dosi di cocaina abilmente occultate nell'abbigliamento intimo del pusher.

La perquisizione ha permesso di sequestrare anche la somma di 50 euro, provento della cessione appena avvenuta, e nella sua abitazione sono stati trovati ulteriori 6000 euro in contanti, oltre a dosi di cocaina e hashish.

Arresti domiciliari per il 22enne

Il cittadino albanese, con precedenti specifici, dopo l'arresto è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria veneziana, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
spaccio droga cocaina arresto treviso padova venezia polizia stato squadra mobile delivery noale loreggia

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 7 volte su 15. Oggi sono analizzate 8 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza