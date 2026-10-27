Spaccio a domicilio tra Treviso Padova e Venezia: arrestato 22enne
La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato un cittadino albanese di 22 anni, sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente italiano. L'operazione rientra nei servizi straordinari di contrasto allo spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione al cosiddetto "spaccio in modalità delivery".
Un pusher attivo tra Treviso, Padova e Venezia
Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Treviso, il giovane spacciava tra le province di Treviso, Padova e Venezia, concordando gli appuntamenti per telefono e effettuando consegne rapide direttamente dal finestrino dell'auto. Il suo modus operandi prevedeva soste brevi e consegne lampo per evitare controlli.
L'arresto a Noale e il sequestro della droga
L'uomo, partito da Loreggia (PD), è stato fermato a Noale (VE) mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente italiano in cambio di 50 euro. Successivamente, gli agenti hanno recuperato 14 dosi di cocaina abilmente occultate nell'abbigliamento intimo del pusher.
La perquisizione ha permesso di sequestrare anche la somma di 50 euro, provento della cessione appena avvenuta, e nella sua abitazione sono stati trovati ulteriori 6000 euro in contanti, oltre a dosi di cocaina e hashish.
Arresti domiciliari per il 22enne
Il cittadino albanese, con precedenti specifici, dopo l'arresto è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria veneziana, che ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.
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