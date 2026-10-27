Tennistavolo Norbello: iniziata la stagione paralimpica

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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 14 del 27-10-2026.pdf

L’esordio stagionale nel campionato di Serie A2 Paralimpica e la vivacità dell'attività interna bastano per fugare i tristi pensieri legati alla recente finale di Supercoppa Italiana femminile di Serie A1. A Castel Goffredo, la prima squadra del Guilcier ha accarezzato un'impresa storica, arrivando a un solo punto da un trofeo assoluto inedito prima di subire la rimonta avversaria sul fotofinish.

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Una disdetta cocente, che lascia però intatta la consapevolezza del valore espresso e cede subito il passo al campo: il fine settimana ha infatti segnato il debutto del tandem paralimpico formato da Massimiliano Manfredi e Mauro Mereu sul tabellone nazionale di Mazzano (Brescia), oltre a un grande momento di partecipazione tra le mura amiche.

Il riscatto morale e l’energia dell'ambiente si sono riversati interamente nell'ultimo fine settimana all'interno della palestra comunale di via Azuni. Il torneo di categoria dello scorso sabato e domenica ha richiamato pubblico e partecipanti, rivelandosi un test organizzativo e tecnico utilissimo prima di accogliere le due grandi tappe classiche e di spessore dell'autunno: il 27 novembre andrà in scena l’11ª Giornata Paralimpica nel Guilcer, mentre l’8 dicembre sarà la volta del 17° Trofeo Internazionale “Città di Norbello”, abbinato al Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo”.

Campionato Serie A2 Paralimpica – Classe 6-10

Primo concentramento Domenica 25 ottobre 2026 Ore 09:30 – 11:30 – 13:30

Sede di Gioco Palazzetto dello Sport - viale Mazzini - Mazzano (BS)

A.S.D. Tennistavolo Norbello Isola Peter Pan Roma 0 3 ASD TT Santa Tecla A.S.D. Tennistavolo Norbello 3 0 A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD TT Sassari 1 0 3

LA COSTANTE CERTEZZA DEL DUO MANFREDI-MEREU IN LOMBARDIA

La prima maratona stagionale disputata al Palazzetto dello Sport di Mazzano (BS) ha offerto verdetti stringenti sul piano del punteggio, ma ha ribadito l'alto valore umano della spedizione gialloblù. Massimiliano Manfredi e Mauro Mereu hanno chiuso la trasferta lombarda senza muovere la classifica parziale, incassando tre sconfitte per 3-0 contro le corazzate Santa Tecla Nulvi, Isola Peter Pan Roma e ASD Sassari 1.

Oltre i freddi numeri dei tabellini, tuttavia, emerge la costante del progetto paralimpico del Guilcer. Manfredi e Mereu giocano e fanno coppia fissa ormai da sei stagioni consecutive (dal loro debutto nel 2021).

Sebbene le vittorie in questo ostico campionato non siano frequenti, il tandem del Norbello continua a interpretare l’attività agonistica con una filosofia ben precisa: insistono, si divertono e, pur lottando su ogni pallina, stimolano gli avversari di turno al tavolo. Una condotta sportiva che, ad ogni concentramento nazionale, permette di instaurare un eccellente rapporto di stima e amicizia reciproca con tutte le altre compagini del circuito, confermando che il tennistavolo, a Norbello, resta prima di tutto uno strumento di inclusione spontanea.

Lo conferma lo stesso Max Manfredi: “L’esordio è stato incoraggiante, nonostante le 3 sconfitte contro avversari nettamente più forti, sia io, sia Mauro, abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità ed anche in doppio l’intesa è stata buona. Credo che possiamo essere ottimisti per i prossimi concentramenti”.