Malagò fiducioso sull'unità della Serie A: le sue parole dal Coni

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Il commissario della Figc, Giovanni Malagò, ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti all'uscita dal consiglio nazionale del Coni, affrontando il tema della possibile divisione della Serie A. La domanda posta dai cronisti riguardava le tensioni interne al massimo campionato italiano, ma Malagò ha preferito mantenere un tono cauto e allo stesso tempo fiducioso.

Le parole di Malagò

"Serie A divisa? Vediamo, ero e sono molto positivo", ha dichiarato Malagò, lasciando intendere che, nonostante le voci di frattura, la situazione potrebbe evolvere positivamente. Il commissario ha poi aggiunto: "Diciamo che ci si avvicina alla data della scadenza della presentazione delle candidature. Non ho veramente altro da aggiungere". Con queste parole, Malagò ha scelto di non alimentare ulteriori speculazioni, rimandando ogni valutazione ai prossimi passaggi formali.

Il contesto

Le dichiarazioni arrivano in un momento delicato per il calcio italiano, con la Figc chiamata a gestire le dinamiche tra i club di Serie A e le altre componenti. La scadenza per la presentazione delle candidature si avvicina e le parole di Malagò sembrano voler rassicurare sull'unità del sistema, nonostante le indiscrezioni su possibili divisioni.

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Le prossime scadenze

Nei prossimi giorni si attende la definizione delle candidature, un passaggio cruciale per il futuro della governance del calcio italiano. Malagò, pur mantenendo un profilo basso, ha confermato la sua fiducia nella capacità di sintesi del mondo calcistico.