Operazione dei Carabinieri a Catanzaro: 41 misure cautelari per associazione mafiosa

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Questa mattina, all'alba, i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) e del Comando Provinciale di Cosenza hanno eseguito un'importante operazione che ha portato all'emissione di 41 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), prevede 24 arresti in carcere e 17 agli arresti domiciliari.

Le accuse, a vario titolo, sono gravissime e delineano un quadro di criminalità organizzata radicata nel territorio. Gli investigatori ipotizzano infatti associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e perfino un patto elettorale politico-mafioso. Tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Il contesto dell'operazione

L'operazione rappresenta un duro colpo inferto alla criminalità organizzata della zona. Secondo quanto trapelato, le indagini avrebbero preso avvio da attività di intercettazione e pedinamenti che hanno permesso di ricostruire le gerarchie e le attività illecite del sodalizio. Particolare attenzione sarebbe stata rivolta ai rapporti tra esponenti del clan e ambienti politici locali, da cui sarebbe scaturito il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

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Le reazioni istituzionali

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha espresso soddisfazione per l'esito dell'operazione, sottolineando l'impegno costante della magistratura e delle forze dell'ordine nella lotta alla 'ndrangheta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha commentato: «Ancora una volta le forze dell'ordine e la magistratura dimostrano grande capacità di contrasto alla criminalità organizzata. Il mio ringraziamento va ai carabinieri del ROS e della DDA per il lavoro svolto».

Prossimi sviluppi

Nella mattinata sono previsti ulteriori dettagli sull'operazione nel corso di una conferenza stampa indetta presso la Procura di Catanzaro. Gli inquirenti non escludono che altre persone possano essere coinvolte nelle indagini. La città di Catanzaro e l'intera regione attendono ora di conoscere i nomi degli indagati e le contestazioni specifiche, mentre la comunità locale esprime preoccupazione per l'ennesima infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico.