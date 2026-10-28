Cirò Superiore cane intrappolato su un costone salvato dai Vvf

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Cirò Superiore cane intrappolato su un costone salvato dai Vigili del Fuoco

Recupero in un’area impervia del Crotonese con corde e tecniche specialistiche SAF lungo un pendio con oltre cento metri di dislivello

Un cane da caccia rimasto bloccato su un ripido costone roccioso è stato salvato il 27 ottobre 2026 nel territorio di Cirò Superiore, in provincia di Crotone. A raggiungerlo sono stati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno effettuato il recupero con attrezzature e tecniche specifiche per gli interventi in ambienti difficili da raggiungere.

L’operazione si è conclusa con la riconsegna dell’animale al proprietario.

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Il soccorso tra vegetazione fitta e forti pendenze

Il cane si trovava in una zona caratterizzata da terreno impervio, vegetazione fitta e pendenze accentuate. La conformazione del luogo rendeva complesso l’avvicinamento e richiedeva particolare attenzione durante tutte le fasi del recupero.

I soccorritori hanno operato lungo un costone con un dislivello superiore ai cento metri, predisponendo un sistema di corde e ancoraggi per raggiungere l’animale e riportarlo in sicurezza.

Tecniche SAF per raggiungere e recuperare il cane

Per portare a termine l’intervento sono state impiegate le tecniche SAF, acronimo di Speleo Alpino Fluviali. Si tratta di modalità operative che consentono ai Vigili del Fuoco di intervenire in ambienti dove l’accesso e gli spostamenti sono ostacolati dalle caratteristiche del terreno.

In questo caso, le attrezzature di derivazione alpinistica e il sistema di ancoraggi hanno permesso al personale di affrontare il tratto scosceso e recuperare il cane, superando le difficoltà del costone roccioso.

L’animale riconsegnato al proprietario

Il salvataggio a Cirò Superiore si è concluso positivamente. Una volta completato il recupero, il cane è stato affidato nuovamente al proprietario.

L’intervento evidenzia l’importanza delle competenze specialistiche nei soccorsi in aree impervie, dove anche il recupero di un animale può richiedere una manovra articolata e l’impiego di attrezzature dedicate.