Marco Pilla nominato coordinatore provinciale per Pavia e Provincia

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L’incarico conferito dal Coordinatore nazionale Giancarlo Affatato. Tra le priorità del nuovo responsabile territoriale, il dialogo con cittadini, imprese e realtà locali e il rafforzamento della presenza del movimento sul territorio pavese.

PAVIA, 25 ottobre 2026 – Nuovo incarico organizzativo per Marco Pilla, nominato Coordinatore provinciale di Libertà e Democrazia – Futuro Europa Italia per Pavia e provincia. La nomina è stata ufficializzata dal Coordinatore nazionale del movimento, Giancarlo Affatato, con provvedimento ufficiale Prot. LeD N. 66/2026.

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L’incarico rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di radicamento territoriale del movimento, che punta a rafforzare la propria presenza nella provincia pavese e a promuovere un confronto costante con le comunità locali.

La nomina, notificata per conoscenza anche al Coordinatore regionale della Lombardia, Alfonso Mercurio, viene presentata come un riconoscimento delle qualità personali di Pilla e della sua disponibilità a mettere le proprie energie al servizio della comunità e dei valori del partito.

Il nuovo Coordinatore provinciale assume l'incarico con decorrenza immediata e sarà chiamato a guidare le attività di coordinamento locale, organizzando il lavoro politico e promuovendo iniziative rivolte ai cittadini e alle realtà del territorio.

Nel commentare la nomina, Marco Pilla ha espresso gratitudine nei confronti del Coordinatore nazionale Giancarlo Affatato e del direttivo per la fiducia ricevuta, sottolineando al contempo il senso di responsabilità legato al nuovo ruolo.

"Ringrazio il Coordinatore Nazionale Giancarlo Affatato e il direttivo per la fiducia riposta in me. Assumo questo ruolo con grande senso di responsabilità e con l'obiettivo chiaro di consolidare la presenza di Libertà e Democrazia sul nostro territorio. Lavoreremo fin da subito per dare voce ai cittadini, alle imprese e alle realtà locali della provincia di Pavia, promuovendo un dialogo aperto, trasparente e orientato al futuro e allo sviluppo dell'area pavese", ha dichiarato Pilla.

Parole che delineano le linee guida del nuovo mandato: ascolto delle esigenze della cittadinanza, attenzione al tessuto economico e sociale e costruzione di un rapporto diretto con le comunità dei diversi comuni della provincia.

Tra le prime attività previste, il Coordinatore provinciale avvierà una serie di incontri con gli iscritti e con le realtà civiche presenti sul territorio. L'obiettivo è raccogliere proposte, favorire il confronto e definire un programma di ascolto che possa orientare le successive iniziative pubbliche del movimento.

Il lavoro del coordinamento si concentrerà quindi sulla costruzione di una rete territoriale e sulla promozione di occasioni di partecipazione, con l'intento di avvicinare l'organizzazione alle esigenze concrete della popolazione pavese.

La nomina di Marco Pilla apre così una nuova fase per Libertà e Democrazia – Futuro Europa Italia nella provincia di Pavia. I prossimi mesi saranno importanti per tradurre gli obiettivi annunciati in attività concrete, consolidando il dialogo con cittadini, imprese e associazioni locali.

Ufficio stampa – Coordinamento provinciale di Libertà e Democrazia, Pavia

Contatti:

- Coordinatore provinciale: Marco Pilla

- Telefono: 329 5472005

- E-mail: [email protected]

- Sito nazionale: www.libertademocrazia.it

- Sede centrale di riferimento: Via del Viminale 38, Roma