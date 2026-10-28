Operazione antimafia nella Sibaritide arresti e misure cautelari a Corigliano Rossano

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Un'operazione di vasta portata ha scosso all'alba la Sibaritide, in provincia di Cosenza, dove i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 41 persone. Il bilancio dell'operazione antimafia è pesante: 24 arresti in carcere e diverse misure alternative, tra cui i domiciliari per il sindaco di centrosinistra di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

Le accuse contestate

Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di reati gravissimi: associazione di tipo mafioso, omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, estorsione, rapina, furto, intestazione fittizia di beni, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e patto elettorale politico-mafioso. Un quadro inquietante che getta luce su intrecci tra criminalità organizzata e politica locale.

Il coinvolgimento del sindaco Stasi

La notizia dei domiciliari per il primo cittadino di Corigliano-Rossano ha suscitato ampio clamore. Stasi, esponente del centrosinistra, è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito di un'inchiesta che mira a fare chiarezza sui rapporti tra la 'ndrangheta e le istituzioni del territorio. La vicenda riaccende i riflettori sulla Calabria e sulla necessità di contrastare infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione.

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Un duro colpo alla criminalità organizzata

L'operazione rappresenta un duro colpo per la 'ndrangheta nella Sibaritide, area storicamente segnata da una forte presenza criminale. Le indagini, condotte con tecniche investigative avanzate, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di affari illeciti e intimidazioni. Le autorità sottolineano l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e magistratura per arginare il fenomeno.

Le indagini proseguono e non si escludono ulteriori sviluppi. La comunità di Corigliano-Rossano resta in attesa di capire gli scenari futuri, mentre il sindaco Stasi si dichiara estraneo alle accuse, pronto a difendersi nelle sedi opportune.