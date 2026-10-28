Rapina a Montevarchi: identificato il 17enne autore del colpo
Un episodio di rapina avvenuto lo scorso 28 luglio nel centro di Montevarchi, in provincia di Arezzo, ha portato all'identificazione di un 17enne italiano. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare delle prescrizioni, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Firenze.
La dinamica dell'aggressione
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il minorenne avrebbe avvicinato alle spalle una donna che stava passeggiando, strappandole con forza la collana d'oro e la maglietta. La vittima ha riportato lievi lesioni cutanee, mentre il giovane è riuscito a impossessarsi del medaglione d'oro prima di allontanarsi.
Le indagini e le prove video
Le indagini, condotte dai carabinieri, si sono avvalse delle immagini registrate dalle telecamere di un esercizio pubblico della zona. I filmati hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di individuare elementi utili all'identificazione del presunto responsabile, tra cui l'abbigliamento indossato. Ulteriori immagini hanno consentito di tracciare il percorso di fuga del giovane e di identificare il mezzo utilizzato per allontanarsi dal luogo della rapina.
Il provvedimento cautelare
Gli elementi raccolti hanno delineato un grave quadro indiziario a carico del minorenne, già gravato da precedenti di polizia. Su richiesta della Procura della Repubblica, il Gip del Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto la misura cautelare delle prescrizioni, eseguita dai militari dell'Arma. Il provvedimento prevede l'obbligo di mantenere regolari contatti con l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) e con i servizi sociali territoriali, di collaborare con il Centro per l'impiego e i servizi competenti per avviare e mantenere un percorso formativo e/o lavorativo, oltre a praticare regolarmente attività sportiva secondo le indicazioni concordate con i servizi territoriali.
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