Walking football, l'Italia vola alla Euro Nations Cup 2026 con cinque rappresentative

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L'Italia del walking football è pronta a scendere in campo per la Euro Nations Cup 2026, in programma a Torrevieja, in Spagna, dal 2 al 6 novembre. La spedizione azzurra, organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport (associazione benemerita del Coni) e dalla Lega Nazionale Walking Football, con il supporto di Csain e della Confederazione Calcistica Italiana, schiererà tre rappresentative maschili e due femminili.

Le squadre sono state presentate a Roma nel corso di un evento moderato dalla giornalista sportiva Sofia Oranges. All'incontro hanno partecipato Maria Spena, membro del Cda di Sport e Salute, che ha ricordato il sostegno al walking football «fin dall'inizio perché incarna valori come inclusione, condivisione e rispetto»; Salvatore Bartolo Spinella, presidente Csain, che ha ribadito l'impegno dell'ente di promozione sportiva nel promuovere «discipline che promuovono al massimo l'inclusione»; e il giornalista Giacomo Crosa.

Andrea Ceccarelli, presidente della Lnwf, ha tracciato il futuro della disciplina: «Questo è solo un primo punto, a seguire arriveranno i campionati regionali e poi nazionali. E abbiamo il sogno di candidare l'Italia per l'Europeo del 2028 a Roma». Il walking football unisce sport, socialità e benessere e non consente la corsa, permettendo a persone di diverse età di continuare a vivere la passione per il calcio e valorizzando lo sport di squadra.

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L'avvocato e vicepresidente Cristiano Pasero si è soffermato sul lavoro organizzativo e normativo in atto, sottolineando «l'importanza strategica di strutturare in modo solido un movimento in fortissima espansione e dal valore sociale così rilevante su tutto il territorio nazionale».

Un movimento in crescita

Il walking football sta conquistando sempre più appassionati in Italia grazie alla sua formula inclusiva: niente corsa, ma tanto gioco di squadra e divertimento. La partecipazione alla Euro Nations Cup 2026 rappresenta un passo importante per la diffusione della disciplina e per la sua strutturazione a livello regionale e nazionale, con l'obiettivo di ospitare un Europeo nel prossimo futuro.