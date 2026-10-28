Messico, tre italiani nelle prove libere con Antonelli verso il titolo

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Il Gran Premio del Messico 2025 si preannuncia ricco di spunti per i tifosi italiani. Kimi Antonelli, fresco pilota della Mercedes, è pronto a laurearsi campione del mondo nella prima sessione di prove libere all'Autodromo Hermanos Rodriguez. Ma la vera sorpresa è la presenza di ben tre piloti italiani in pista contemporaneamente, un evento che non si verificava dalla tappa in Malesia del 2011.

Antonelli a un passo dal titolo iridato

Il giovane talento emiliano, già protagonista di una stagione straordinaria, avrà l'opportunità di chiudere i conti in Messico. La sua Mercedes sembra aver trovato il setup ideale per il tracciato messicano, e le prove libere saranno il primo banco di prova per le ambizioni iridate.

Fornaroli e Minì, l'Italia torna protagonista

Insieme ad Antonelli, altre due promesse del motorsport italiano scenderanno in pista: Leonardo Fornaroli sulla McLaren e Gabriele Minì sull'Alpine. Per Fornaroli non è una novità, avendo già partecipato alle FP1 a Barcellona e Budapest, mentre per Minì si tratta dell'esordio assoluto in una sessione ufficiale di Formula 1. Un momento storico per il movimento italiano, che torna a schierare tre piloti in una sessione di libere dopo 14 anni.

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Un ritorno al passato

L'ultima volta che tre italiani erano scesi in pista contemporaneamente in una sessione di prove libere fu in Malesia nel 2011, con Vitantonio Liuzzi su HRT, Jarno Trulli su Lotus e il collaudatore Davide Valsecchi. Da allora, solo sporadiche apparizioni avevano visto un solo pilota italiano alla volta. Ora, con Antonelli, Fornaroli e Minì, il futuro del motorsport azzurro sembra finalmente brillare.

Le aspettative per il weekend messicano

Le prove libere in Messico saranno cruciali non solo per Antonelli, ma anche per valutare il potenziale di Fornaroli e Minì in vista di un possibile futuro da titolari. La pista di Città del Messico, con il suo lungo rettilineo e le curve tecniche, offrirà ai giovani italiani l'occasione di mettersi in mostra contro i piloti più esperti. I tifosi italiani potranno seguire le gesta dei loro beniamini fin dalle prime battute del weekend.