Antonelli verso il titolo in Messico mentre la Mercedes lavora al rinnovo

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il conto alla rovescia per il Gran Premio del Messico è iniziato e all'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico si respira un'atmosfera carica di attesa. Domenica Kimi Antonelli potrebbe laurearsi campione del mondo di Formula 1, un traguardo che per l'italiano sembra ormai a un passo: gli bastano appena due punti per conquistare il titolo iridato.

Un virus frena la vigilia

A complicare le cose ci ha pensato però un'improvvisa indisposizione. Il pilota della Mercedes ha saltato il media day del giovedì, con il permesso della Fia, per recuperare energie in vista delle prove libere. Nulla di allarmante secondo il team, che ha preferito farlo riposare per precauzione. Lo stesso Antonelli ha lasciato intendere di non volersi accontentare dei punti necessari: l'obiettivo dichiarato è tagliare per primo il traguardo e centrare la decima vittoria stagionale.

Il rinnovo del contratto tiene banco

Fuori dai box, l'altro grande tema è il rinnovo del contratto del ventenne bolognese. L'accordo attuale scade nel 2028 e le parti intendono consolidare un sodalizio che sta portando risultati straordinari. Il team principal Toto Wolff, vero scopritore di Antonelli, vuole blindare il proprio talento per prevenire gli assalti della concorrenza. Attualmente il pilota percepisce poco meno di quattro milioni l'anno come base fissa, con bonus che portano il totale a circa dodici milioni: cifre importanti per un ventenne, ma decisamente inferiori ai trenta milioni del compagno di squadra George Russell. Un primo colloquio è previsto dopo la conquista del titolo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La concorrenza non sta a guardare

Sulla pista messicana proveranno a rovinare la festa Ferrari, Red Bull e lo stesso Russell. Charles Leclerc non si sbilancia sui favoriti: "Mercedes e Red Bull stanno andando forte, se saremo davanti ne sarò felice ma per riuscirci dobbiamo essere perfetti". Il ferrarista punta alla vittoria, consapevole che chiudere secondo o terzo non cambierebbe la sostanza. Intanto la Mercedes tiene alta la concentrazione: il primo obiettivo resta il titolo mondiale, poi si parlerà di soldi e futuro.