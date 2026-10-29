Coppa Davis a Bologna, Abodi promette battaglia per difendere i successi

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La Coppa Davis torna a Bologna e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, assicura che l'Italia difenderà con le unghie i risultati ottenuti. Durante la presentazione delle Final 8 di Coppa Davis tenutasi in Regione Emilia Romagna, Abodi ha dichiarato: «La Davis a Bologna è un appuntamento nato anni fa, consacrato in questi anni, che sono stati ulteriormente piacevoli». Il ministro ha poi aggiunto: «È una traiettoria che guarda avanti, perché c'è il piacere di rimanere, anche se il mondo è grande e non so per quanto riusciremo a difendere Bologna, ma lo faremo. Con il fascino dei risultati ottenuti».

Le Final 8 di Coppa Davis si disputeranno dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena, il nuovo padiglione fieristico inaugurato proprio in occasione del torneo a squadre. L'Italia, a caccia del quarto titolo consecutivo, potrà contare sui convocati del capitano Filippo Volandri: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'esordio degli azzurri è fissato per il 25 novembre contro la Corea del Sud.

All'inaugurazione erano presenti anche il presidente della Regione, Michele de Pascale, e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che hanno espresso soddisfazione per il ritorno del grande tennis in città. Il torneo vedrà la partecipazione di campioni del calibro di Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Félix Auger-Aliassime. «Se guardiamo i convocati in questa Final 8 di quest'anno ci sono i migliori giocatori del mondo ad esclusione di chi non può giocare come il nostro Jannik», ha commentato il consigliere Fitp, Raimondo Ricci Bitti, sottolineando che, con Alcaraz e Zverev, «certamente sarà una Davis complicata da vincere, come lo è stata l'anno scorso», anche perché «la presenza di Alcaraz cambia gli equilibri».

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Infine, riguardo alla vendita dei biglietti, Bitti ha affermato che «stanno andando molto bene, c'era attesa per capire le squadre partecipanti e dopo il mese di settembre abbiamo visto una crescita notevole, cresciuta ancora con le convocazioni». Un segnale positivo per l'evento che si preannuncia ricco di sfide e spettacolo.