Inter vittoriosa a Venezia con due autoreti nel finale
Nella nona giornata di Serie A, l'Inter conquista una vittoria sofferta sul campo del Venezia con il punteggio di 2-0, grazie a due autoreti nei minuti finali. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta nel derby contro il Milan, tornano così in testa alla classifica in coabitazione con la Lazio, ma la prestazione lascia più di qualche perplessità.
La partita
Al Penzo, l'Inter parte con il piede giusto ma fatica a trovare spazi contro un Venezia ben organizzato. I lagunari si rendono pericolosi in contropiede, ma la mira imprecisa e un ottimo Provedel negano la gioia del gol ai tifosi di casa. Il primo tempo termina a reti inviolate, con occasioni da entrambe le parti ma nessuna rete.
Nella ripresa, Chivu inserisce la vecchia guardia per dare più peso all'attacco, ma è il Venezia a sfiorare il vantaggio con Adams, il cui gol viene annullato per fuorigioco. L'Inter cresce con il passare dei minuti e al 34' sblocca il risultato: cross di Thuram, Moreno interviene mettendo alle spalle del proprio portiere. Tre minuti più tardi, un corner di Calhanoglu viene deviato da Halhal nella propria porta, sigillando il 2-0.
Le altre partite
Nell'altro anticipo delle 18:30, il Milan cade a San Siro contro il Bologna con un sorprendente 4-2, scivolando a -7 dalla vetta. Nell'altra gara, Parma e Udinese si dividono la posta con un pareggio a reti bianche.
Con questa vittoria, l'Inter aggancia la Lazio in testa alla classifica e si prepara al meglio per il prossimo impegno contro il Milan, in un derby che si preannuncia infuocato.
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