Arrestato a Bolzano per resistenza e lesioni, denunciate altre sei persone

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Bolzano ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 29 anni, richiedente asilo e con precedenti, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di agitazione, stava rovesciando i bidoncini della raccolta differenziata in viale Trento quando è stato avvicinato da un equipaggio della Squadra Volante. Alla vista degli agenti, il giovane ha reagito con violenza, costringendo i poliziotti a utilizzare lo spray urticante per immobilizzarlo. Uno degli operatori è rimasto ferito e giudicato guaribile in 5 giorni.

Controlli nel quartiere Don Bosco

In serata, durante il pattugliamento del quartiere Don Bosco, una pattuglia della Squadra Volante ha notato due soggetti che si aggiravano all'interno dei cortili di un condominio. Alla vista degli agenti, i due si sono dati alla fuga. Raggiunto uno dei due, un cittadino italiano di 27 anni con precedenti, i poliziotti hanno controllato la sacca che aveva con sé, trovando e sequestrando una smerigliatrice, due grossi cacciaviti, una trancia e guanti da lavoro. L'uomo è stato deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere.

Altre denunce

Nell'ambito dei medesimi servizi di prevenzione e controllo, sono stati denunciati:

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un cittadino somalo di 30 anni, trovato in possesso di un coltello in piazza Verdi;

due cittadini marocchini di 20 anni, per furto di capi di abbigliamento in un esercizio commerciale;

due cittadini stranieri e uno italiano, per inottemperanza al foglio di via dal Comune di Bolzano.

Complessivamente, nella giornata di ieri, la Squadra Volante della Questura di Bolzano ha identificato 93 persone e controllato 19 veicoli.