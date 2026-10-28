White Energy Group entra in Confindustria Verona

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Con l’ingresso nell’associazione degli industriali, l’azienda veronese specializzata in efficientamento energetico e integrazione di fonti rinnovabili per le imprese industriali rafforza il presidio territoriale e il legame con il tessuto produttivo veronese.

White Energy Group S.p.A., ESCo (Energy Service Company) con sede a Verona e Cagliari attiva nel settore dell’efficienza energetica, dei servizi energetici avanzati e della sostenibilità per il mondo d’impresa, annuncia il proprio ingresso ufficiale in Confindustria Verona. La delibera del Consiglio di Presidenza dell’associazione degli industriali della provincia, arrivata nei giorni scorsi, formalizza un passaggio strategico che sancisce la volontà del Gruppo di rafforzare la vicinanza alle realtà manifatturiere e industriali del territorio veronese e veneto.

L’ingresso arriva in una fase di crescita: White Energy Group, che conta 20 professionisti specializzati, ha chiuso il 2025 con un fatturato di circa 15 milioni di euro, quasi triplicando quello dell’anno precedente. L’adesione si inserisce in un percorso di crescita organica e valorizzazione delle sinergie territoriali, orientato a supportare le imprese locali nelle sfide cruciali della decarbonizzazione, dell’ottimizzazione dei consumi e della conformità agli standard ESG. In oltre 10 anni di attività White Energy Group ha affiancato un portafoglio di imprese industriali, per oltre il 30% energivore, consentendo ai propri clienti di generare 230.125 MWh di energia da fonti rinnovabili ed evitare l’emissione di circa 58.000 tonnellate di CO₂.

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Entrando a far parte del sistema confindustriale, White Energy Group intende mettere a disposizione del network associativo il proprio know-how tecnico e consulenziale, contribuendo attivamente ai tavoli di lavoro dedicati ai percorsi di sostenibilità, alla gestione dell’energia e all’innovazione ecologica.

«L’ingresso in Confindustria Verona rappresenta per noi un passaggio naturale e strategico al tempo stesso»– dichiara Gianluigi Mele, Amministratore Delegato di White Energy Group S.p.A. – «Crediamo fermamente che la transizione energetica non sia solo una leva di sostenibilità ambientale, ma un fattore determinante di competitività per le imprese. Fare sistema con il tessuto industriale del territorio significa poter condividere competenze concrete, progettare soluzioni su misura e affiancare le aziende verso modelli operativi sempre più efficienti e resilienti».

Da oggi White Energy Group parteciperà alle iniziative dell’associazione, con un focus mirato sui progetti di distretto, sulle reti d’innovazione territoriale legate al clima e all’energia e sugli eventi di networking e formazione dedicati alle imprese della provincia veronese.