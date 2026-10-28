Lorenzo Calabrò brilla agli Europei No-Gi di Jiu Jitsu: bronzo per l'atleta romano

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Lorenzo Calabrò, atleta della Roger Gracie Roma, ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei No-Gi dell'International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), svoltisi al PalaPellicone di Ostia. La competizione, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa, si è tenuta fino al 1° novembre.

Un successo nel segno del National Team

Calabrò ha gareggiato nella categoria Adult maschile, cinture blu, pesi leggeri fino a 73,5 kg, indossando la maglia del National Team No-Gi di BJJ Italia. Un traguardo che assume un valore particolare, come sottolineato dallo stesso atleta: «Questo bronzo è una grande soddisfazione e uno stimolo a continuare a migliorare». La medaglia europea rappresenta il coronamento di un percorso di sacrifici e allenamenti costanti.

Il valore del lavoro di squadra

Nel suo commento, Calabrò ha voluto ringraziare il maestro Luis Senatore e i compagni di allenamento: «Arrivare agli Europei con il National Team di BJJ Italia e salire sul podio dà valore al lavoro fatto ogni giorno». Parole che evidenziano l'importanza della preparazione e del supporto ricevuto nella palestra romana.

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Prospettive future

Il bronzo europeo è solo l'inizio per il giovane atleta, che punta a migliorarsi ulteriormente. La sua partecipazione con la nazionale italiana conferma la crescita del movimento del jiu-jitsu brasiliano nel nostro Paese e il talento di una nuova generazione di fighter.