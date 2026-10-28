Fincalabra: Caputo, fake news già smentita, da opposizione solita figuraccia

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“I consiglieri dell’opposizione, prima di lanciarsi in accuse fantasiose, farebbero bene almeno a leggere i giornali e le agenzie di stampa. Alla consigliera Elisabetta Barbuto e ai colleghi firmatari Elisa Scutella, Enzo Bruno, Ernesto Alecci, Giuseppe Ranuccio, Giuseppe Falcomatà, Rosellina Madeo, Filomena Greco, Francesco De Cicco e Ferdinando Laghi, è evidentemente sfuggita la pronta smentita di Fincalabra in merito alla falsa notizia relativa a un presunto investimento azionario in Banca Mps. Barbuto e i suoi colleghi sono talmente distratti da non aver notato la rettifica che il quotidiano Milano Finanza – come riportato anche da altri organi di informazione, agenzie nazionali e testate locali – ha pubblicato sabato 24 ottobre, precisando che la notizia si basava sul contenuto errato di un report del proxy advisor Glass Lewis. Prima di cavalcare fake news già ampiamente smentite e creare inutili allarmismi sul nulla, l'opposizione farebbe meglio a verificare le fonti. Un minimo di rigore istituzionale avrebbe evitato loro questa figuraccia”.

Lo afferma in una nota Pierluigi Caputo, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.

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