Catania: controlli antidroga, arresto a San Leone e denuncia all'Antico Corso

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La Polizia di Stato ha intensificato i controlli antidroga a Catania, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni, disposte dalla Questura, hanno portato a un arresto e a una denuncia.

Arresto a San Leone: droga nascosta sotto la bombola del gas

Nel quartiere di San Leone, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno fatto visita a un catanese di 28 anni, agli arresti domiciliari per precedenti reati in materia di droga e armi. L'uomo ha aperto la porta convinto si trattasse di un controllo di routine, ma i poliziotti hanno perquisito l'abitazione, protetta da un sistema di videosorveglianza. Sotto una bombola del gas sono stati trovati 22 involucri di cocaina e crack per un peso complessivo di 7,60 grammi. In casa c'erano anche strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi e 4.740 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati e l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Denuncia all'Antico Corso: 30 grammi di cocaina nello scooter

Nella stessa giornata, un altro controllo è scattato nella zona dell'Antico Corso, nei pressi di via Santa Maria della Catena. Qui i poliziotti hanno fermato un 54enne alla guida di uno scooter. La perquisizione ha permesso di sequestrare un involucro in cellophane termosaldato con circa 30 grammi di cocaina. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Per entrambi gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

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Le operazioni confermano l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio catanese, con controlli mirati nelle zone più sensibili allo spaccio.