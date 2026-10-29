Catania, maxi sequestro di cocaina: 22 chili nascosti in auto

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Un'operazione della Guardia di Finanza di Catania ha portato all'arresto di un cittadino serbo di 36 anni e al sequestro di 22 chilogrammi di cocaina. Il fermo è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Catania-San Gregorio, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno controllato un'auto con targa tedesca.

Il controllo e l'atteggiamento sospetto

Alla vista degli agenti, l'uomo ha mostrato evidente nervosismo e non ha saputo giustificare la sua presenza in Italia. L'intervento dell'unità cinofila Nanda, un pastore tedesco addestrato alla ricerca di stupefacenti, ha confermato i sospetti, portando alla perquisizione del veicolo.

Il vano segreto e il ritrovamento

Grazie al fiuto del cane, i finanzieri hanno scoperto un vano nascosto ricavato sotto la consolle centrale, accessibile solo tramite un complesso sistema di leve. All'interno c'erano 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 22 chili. La droga, secondo gli investigatori, avrebbe fruttato al dettaglio circa 1,8 milioni di euro.

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Le conseguenze legali

L'uomo è stato arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravato dall'ingente quantitativo. Il Tribunale di Catania ha convalidato il sequestro e l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità nella rete di traffico.