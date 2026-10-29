Arrestato a Crotone per rapina e lesioni aggravate: condanna eseguita dalla Polizia

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La Polizia di Stato di Crotone ha arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. L'uomo era stato condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e rapina, commessi nel capoluogo calabrese nel 2019.

La rapina del 2019 e le indagini

Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone in relazione a una rapina avvenuta nel maggio 2019. In quella circostanza, l'uomo, in concorso con altri soggetti, si era impossessato di un veicolo sottraendolo al legittimo proprietario. Quando quest'ultimo aveva tentato di rientrarne in possesso, era stato aggredito e aveva riportato lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni, consistenti in un trauma all'orbita sinistra e nella frattura del naso.

Le indagini, svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, hanno consentito di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e di accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

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L'esecuzione dell'ordine di carcerazione

A seguito di mirate ricerche, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato l'uomo e hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione, procedendo alla sua traduzione presso la Casa circondariale di Crotone.

L'esecuzione del provvedimento odierno, unitamente a un capillare controllo del territorio, si inserisce in un più ampio piano varato dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzato a prevenire e reprimere i reati, rafforzare la sicurezza reale e percepita della collettività e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità.

Controlli straordinari nel crotonese

Nella medesima giornata, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, gli equipaggi della Squadra Volante hanno identificato 342 persone e controllato 187 veicoli, oltre ad aver effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.