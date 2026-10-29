Cerca

Cronaca Toscana Arezzo

Braccialetto elettronico per un 37enne che ha speronato e rapinato l'ex fidanzata

Redazione
Condividi:
Braccialetto elettronico per un 37enne che ha speronato e rapinato l'ex fidanzata
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

A Bibbiena, in provincia di Arezzo, i Carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un 37enne, emessa dal GIP aretino su richiesta della Procura. L'uomo è ritenuto responsabile di rapina, lesioni personali e indebito utilizzo di strumenti di pagamento ai danni della ex fidanzata. La vicenda risale allo scorso settembre, quando l'indagato, dopo aver assunto condotte aggressive e di risentimento, ha prima lanciato un telo da mare contro la donna colpendola con un pugno e poi l'ha inseguita con l'auto fino a speronarla e costringerla a fermarsi.

La dinamica dell'aggressione

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo aver bloccato la vettura della ex, il 37enne le ha strappato di mano il cellulare e si è impossessato della borsa poggiata sul sedile, contenente carte di credito ed effetti personali. Poco dopo, l'uomo ha prelevato pochi euro con una delle carte. La donna è stata giudicata guaribile in 5 giorni per la ferita riportata a causa del pugno.

Le indagini e il contesto

Le indagini dei Carabinieri di Bibbiena hanno permesso di ricostruire l'accaduto e di accertare che alla fine della relazione, durata poco meno di un anno (da settembre 2025 a fine luglio 2026), era seguito un periodo di apparente calma. La donna, convinta di poter incontrare l'ex in un luogo aperto, è stata invece insultata e aggredita, in un crescendo di comportamenti che hanno portato all'emissione della misura. La relazione era stata caratterizzata da gelosia e controllo ossessivo da parte dell'uomo.

Le prescrizioni della misura

Ora il 37enne dovrà mantenere una distanza di almeno 1000 metri dalla ex fidanzata e indossare il braccialetto elettronico antistalking. Gli è inoltre fatto divieto di comunicare con la donna con qualsiasi mezzo, anche telematico. La misura cautelare rappresenta un passo importante nella tutela delle vittime di violenza di genere e conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul territorio.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
arezzo bibbiena braccialetto elettronico divieto avvicinamento stalking rapina lesioni personali indebito utilizzo carte credito carabinieri violenza genere

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 8 volte su 16. Oggi sono analizzate 6 partite su 2 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza