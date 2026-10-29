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Fa’ la cosa giusta! 2027: aperte le iscrizioni per gli espositori, adesioni già in crescita del 50%

Redazione
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Fa’ la cosa giusta! 2027: aperte le iscrizioni per gli espositori, adesioni già in crescita del 50%
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Sono aperte le iscrizioni per aziende, produttori e realtà che vogliono esporre a Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. L’appuntamento è da venerdì 5 a domenica 7 marzo 2027 a Fiera Milano Rho, con ingresso gratuito.

La partenza è da record: la prima fase di iscrizioni si è chiusa con il 50% di espositori in più rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente, che aveva avuto 500 espositori e 65.000 visitatori. Gli stand saranno dedicati al cibo e alla sana alimentazione, alla cosmesi e ai prodotti naturali e bio, alla moda etica, all’abitare sostenibile, agli orti e giardini, a pace, cultura e partecipazione, al turismo outdoor, alle offerte di viaggi sostenibili, ai prodotti e servizi per famiglie e bambini e allo street food.

Aperte anche le iscrizioni per le scuole, con già quasi 5.000 studenti iscritti, dalle primarie alle secondarie.

 

Il filo rosso: “Il senso delle cose”

Viviamo connessi, con possibilità infinite a portata di mano. Eppure idee, notizie ed esperienze scivolano via, senza toccarci davvero. In questo rumore di fondo è facile dimenticare che i diritti non sono garantiti per sempre, e che il modo in cui consumiamo, ci muoviamo e abitiamo può alimentare o contrastare le disuguaglianze.

Qual è il senso delle scelte che compiamo? Il filo rosso della nuova edizione di Fa’ la cosa giusta! è un invito a riprendersi il proprio tempo e a riscoprire, in dialogo tra generazioni, il valore dei gesti quotidiani e delle scelte individuali e collettive. In fiera oltre 300 appuntamenti per approfondire, conoscere, degustare e sperimentare.

 

Altri due eventi in contemporanea all’interno di Fa’ la cosa giusta!

Fiera dei Grandi Cammini - Lo spazio dedicato al turismo lento e all’outdoor, punto di riferimento nazionale per aziende, appassionati e istituzioni, con un ricco programma culturale.

Sfide – La scuola di tutti - L’evento di formazione certificata per insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici, pedagogisti, educatori e per chiunque abbia a cuore la scuola.

Per info: www.falacosagiusta.org/

Credid fotografico: Alessia Gatta


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Argomenti:
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