Politeama Catanzaro, da Vittorio Grigòlo a Tosca: la grande musica in abbonamento

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Dalla grande lirica alle sinfonie immortali, dalla magia delle colonne sonore alla forza espressiva di una delle voci più originali della musica italiana. La stagione del Teatro Politeama di Catanzaro riserva alla musica alcuni dei suoi appuntamenti più attesi per offrire un'esperienza capace di emozionare e sorprendere, dando forma alla visione della Sovrintendente Antonietta Santacroce.

Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna abbonamenti – fissata al 31 ottobre prossimo – per non perdere l’occasione di vivere un cartellone che attraversa generi, epoche e linguaggi musicali differenti.

Ad aprire il percorso sarà, sabato 28 novembre alle ore 21, Viva l'Opera!, il Galà lirico inaugurale con la presenza straordinaria del tenore Vittorio Grigòlo, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal maestro Filippo Arlia.

Un appuntamento di grande richiamo, dedicato alle arie più celebri, con uno dei tenori italiani più affermati sulla scena internazionale che ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri d'opera del mondo, dal Teatro alla Scala al Metropolitan Opera di New York, fino alla Royal Opera House di Londra.

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La serata rientra nell'ambito di “Calabria Teatri in Città”, il progetto festival promosso dalla Regione Calabria che contribuisce alla realizzazione del cartellone attraverso il cofinanziamento, a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020, di parte della programmazione.

Il viaggio musicale proseguirà, con altre produzioni originali, martedì 5 gennaio 2027 con il tradizionale Concerto di Capodanno, affidato all'Orchestra Filarmonica della Calabria: un appuntamento che rinnova il legame tra il Politeama e il suo pubblico, celebrando l'inizio del nuovo anno attraverso la grande musica.

Sabato 20 marzo andrà in scena l'omaggio a Ludwig van Beethoven, con la Nona Sinfonia, proposta in occasione del bicentenario della morte del compositore. Un'opera monumentale, il cui celebre Inno alla Gioia è diventato simbolo universale di fratellanza, libertà e speranza. Un evento che restituisce tutta la forza della musica sinfonica e la sua capacità di parlare a generazioni diverse.

Grande attesa anche per “Feminae a Teatro”, in programma sabato 24 aprile, con il ritorno sul palco della magnetica voce di Tosca.

Un'esperienza artistica che attraversa le molteplici sfaccettature del femminile, trasformandolo in simbolo universale di creazione, memoria, identità e libertà. Un appuntamento che intreccia musica e racconto, offrendo al pubblico uno sguardo intenso e personale sul mondo delle donne.

A chiudere questo percorso sarà, venerdì 14 maggio 2027, l'Omaggio a Hans Zimmer, con l'Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia e il Corpo di ballo del Teatro Politeama diretto da Giovanni Calabrò.

Dopo il tributo a John Williams, il teatro prosegue così il suo viaggio nel dialogo tra musica e cinema, portando dal vivo le grandi colonne sonore di film come Il Gladiatore, Interstellar, Il Re Leone, Inception e Pirati dei Caraibi. Musica sinfonica, elettronica e danza si incontrano in uno spettacolo immersivo, capace di restituire tutta la potenza evocativa delle composizioni del celebre autore.

La formula Gold che riserva l’accesso a tutti gli spettacoli - insieme alle altre proposte di abbonamento – rappresenta, dunque, l'opportunità per assicurarsi il miglior posto a teatro e e vivere gli spettacoli a condizioni vantaggiose, contribuendo al contempo alla continuità di un presidio culturale fondamentale per Catanzaro e per l'intero territorio.

Tutte le informazioni sono consultabili sul portale www.politeamacatanzaro.net, è inoltre possibile rivolgersi alla biglietteria del Politeama, al numero 0961 501818, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.