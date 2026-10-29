Tragedia ferroviaria a Toledo: l'atleta Julieta Gallego tra le vittime

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Un grave incidente ferroviario si è verificato ieri a Urda, in provincia di Toledo, sulla linea ad alta velocità Madrid-Siviglia. Il bilancio è drammatico: 69 persone hanno perso la vita. Tra le vittime c'è anche Julieta Gallego, atleta spagnola di 24 anni, specialista del salto in lungo.

Il cordoglio del mondo dell'atletica

La notizia è stata confermata dalla Federazione spagnola di atletica leggera (Rfea) e dal club AD Sprint, la società madrilena di cui Gallego faceva parte. Sui social la Rfea ha scritto: "La famiglia dell'atletica spagnola si unisce al dolore per la scomparsa di Julieta Gallego nell'incidente ferroviario avvenuto a Urda", esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia, alle persone care e ai compagni di squadra. Anche l'AD Sprint ha espresso "profondo cordoglio", parlando di "cuore stretto dal dolore" e rivolgendo ai familiari "le più sentite condoglianze". "Riposa in pace Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint", si legge nel messaggio della società.

La carriera di Julieta Gallego

Julieta Gallego aveva compiuto 24 anni il 9 ottobre e risiedeva in Germania. Nel 2023 aveva raggiunto la misura di 5,90 metri nel salto in lungo in occasione dei Campionati spagnoli under 23, disputati ad Antequera, in Andalusia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dell'atletica iberica.

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